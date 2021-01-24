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إيران: لا مشكلة لدينا في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وزير الخارجية الإيرني يقول إن بلاده مستعدة للتعاون مع حكومة بايدن في ملفات النفط وأمن الخليج (رويترز)
وزير الخارجية الإيرني يقول إن بلاده مستعدة للتعاون مع حكومة بايدن في ملفات النفط وأمن الخليج (رويترز)
23/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202105:28 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية برئاسة الديمقراطي جو بايدن في ملفات النفط وأمن الخليج، لكنه بالمقابل استبعد أيّ إمكانية للتعاون مع إسرائيل.

وكانت الحكومة الإيرانية قد دعت على لسان جواد ظريف إلى أفعال لا أقوال فحسب”، وذلك بعد وقت قصير من أداء جو بايدين اليمين رئيسًا للولايات المتحدة، الأربعاء الماضي.

وقال بايدين إن واشنطن ستنضم مجددًا إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام التام به.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة “في رأيي الشخصي، يجب أن نحدد علاقتنا مع الولايات المتحدة، أن نقول للولايات المتحدة لن نتعاون معكم بشأن قضية إسرائيل، وسنختلف معكم’”.

وأضاف أن إيران “لن تسمح لكم بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن لا مشكلة لدينا في العمل معكم في مسألة النفط. لا مشكلة لدينا في ضمان أمن الخليج، رغم أننا نعتقد أن الوجود الأجنبي في الخليج  يسبب انعدام الأمن، ويجب ألا تكونوا هناك”.

وكانت العلاقات بين طهران وواشنطن  قد ساءت بصورة واضحة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي انسحب في عام 2018 من اتفاق نووي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد ترمب فرض عقوبات أمريكية كبّلت الاقتصاد الإيراني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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