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ثلاثية أبراهام تُهدي تشيلسي التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

مهاجم فريق تشيلي الإنجليزي تامي أبراهام يحتفل بثلاثيته في مرمى لوتون تاون (غيتي)
مهاجم فريق تشيلي الإنجليزي تامي أبراهام يحتفل بثلاثيته في مرمى لوتون تاون (غيتي)
24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202109:07 PM (مكة المكرمة)

أحرز لاعب تشيلي الإنجليزي تامي أبراهام ثلاثة أهداف؛ ليتأهل فريقه إلى الدور الخامس، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب لوتون تاون، المنتمي للدرجة الثانية، اليوم الأحد.

وسيلعب فريق المدرب فرانك لامبارد، في الدور المقبل، مع فريق آخر من الدرجة الثانية (بارنسلي)، والذي تفوق بهدف نظيف على نوريتش سيتي، أمس السبت.

وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها أبراهام ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع تشيلسي، كما أصبح أول إنجليزي، منذ لامبارد في 2007، يحرز ثلاثية للنادي في مباراة واحدة بهذه المسابقة.

وقال أبراهام مهاجم إنجلترا، الذي وصل إلى 11 هدفًا هذا الموسم، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): “من الرائع تسجيل ثلاثة أهداف والفوز دون معاناة. لوتون فريق جيد”.

وأضاف “من الرائع دائمًا تحقيق الفوز، ونتمنى البناء على ذلك من الآن… ونتمنى أن تزداد ثقتنا”.

وتقدم تشيلسي بهدف بعد 11 دقيقة، حيث انطلق تيمو فيرنر من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية حولها أبراهام بتسديدة منخفضة من مدى قريب في شباك الحارس سايمون سلوجا.

وبعد ست دقائق، أضاف أبراهام الهدف الثاني بضربة رأس بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن ريس جيمس.

وبمرور نصف ساعة من البداية، قلّص لوتون الفارق بعدما أخفق الحارس كيبا أريزابالاجا في التعامل مع تسديدة منخفضة من جوردان كلارك، ومرت الكرة من بين يديه وقدميه إلى داخل الشباك.

لكن تشيلسي هيمن على بداية الشوط الثاني، وتبادل كالوم هودسون-أودوي الكرة مع بيلي جيلمور، وأرسل تمريرة حولها أبراهام إلى هدف.

وحصل فيرنر على فرصة لتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء بعدما تعرض لخطأ من كلارك، لكن اللاعب الألماني الذي أحرز هدفًا واحدًا فقط في آخر 15 مباراة، نفذ الركلة وأنقذها الحارس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل

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