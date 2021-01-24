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“بي فود ريكيو”.. منظومة ذكية ترشح أطعمة صحية وفق أذواق كل مستخدم

24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202107:11 PM (مكة المكرمة)

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم نصائح بشأن وصفات الأطعمة الصحية حسب أذواق واحتياجات كل مستخدم.

وتهدف هذه المنظومة وتحمل اسم “بي فود ريكيو”، والتي ابتكرت في معهد رينسالار للفنون التطبيقية ومركز أبحاث شركة (أي بي إم) للتكنولوجيا في نيويورك، إلى مساعدة المستخدم للوصول إلى الوجبة الصحية التي تلبي ذوقه واحتياجاته الصحية.

وتتتجنب المنظومة بعض المكونات التي ربما تكون ضارة بسبب ظروف مرضية معينة، مثل تجنب السكريات والنشويات في حالة مرضى السكري، أو تجنب بعض أنواع الفواكه أو المكسرات مثلًا، في حالة إصابة المستخدم بحساسية غذائية معينة تجاه هذه الأصناف.

المنظومة ترشح لك قائمة الوصفات الصحية للطعام بناء على ذوقك واحتياجاتك (رويترز)

ويقول الباحث محمد جي. ذكي، وهو أحد المشاركين في ابتكار المنظومة، إن “هدفنا هو التركيز على النصائح الغذائية التي تناسب كل فرد على حدة”.

ويضيف في تصريحات للموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” المتخصص في التكنولوجيا، إن فكرة المنظومة تدور حول اختيار الوجبة الصحيحة من بين قاعدة بيانات للوصفات الغذائية، ردًا على أسئلة يقدمها المستخدم بلغة سهلة وبسيطة.

ويوضح ذكي إن “الفكرة الرئيسية هي تقديم نصيحة غذائية مختلفة لكل مستخدم، وهي مهمة شاقة لاسيما عند التعامل مع ذوق كل مستخدم والمكونات الممنوعة عنه بشكل متفرد”.

وتتضمن قاعدة بيانات منظومة “بي فود ريكيو” أكثر من 67 مليون وصفة غذائية فضلًا عن رسومات بيانية توضح العلاقة بين هذه الوصفات ومكوناتها الغذائية، فضلًا عن بيانات إضافية تتعلق بخصائص هذه المكونات وقيمتها الغذائية.

المصدر : الألمانية

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