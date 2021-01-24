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انتشال عامل من تحت الأرض بعد 14 يوما من انفجار منجم ذهب (فيديو)

إنقاذ عامل من منجم ذهب شمال الصين (مواقع التواصل)
إنقاذ عامل من منجم ذهب شمال الصين (مواقع التواصل)
24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202112:51 PM (مكة المكرمة)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) إنه تم إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال البلاد صباح الأحد ونُقل للمستشفى للعلاج بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض لمدة 14 يوما عقب انفجار.

وكان 22 عاملا حوصروا تحت الأرض في منجم هوشان بعد وقوع انفجار في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

وذكر تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي أن عاملا لقي حتفه وانقطع اتصال فرق الإنقاذ بأحد عشر عاملا آخرين.

وعثر على العامل الذي تم إنقاذه اليوم في جزء مختلف من المنجم عن الجزء الذي وجت فيه مجموعة من 10 رجال كانوا يتلقون إمدادات غذائية.

والخميس الماضي قال مسؤولون إن الأمر ربما يستغرق أسبوعين آخرين لإزالة ما وصفوها بـ”العوائق الكبيرة” قبل أن يتمكنوا من حفر ممرات للوصول إلى الرجال العشرة المحاصرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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