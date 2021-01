انتشال عامل من تحت الأرض بعد 14 يوما من انفجار منجم ذهب (فيديو)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) إنه تم إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال البلاد صباح الأحد ونُقل للمستشفى للعلاج بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض لمدة 14 يوما عقب انفجار.

وكان 22 عاملا حوصروا تحت الأرض في منجم هوشان بعد وقوع انفجار في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

