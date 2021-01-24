البث الحي
الأخبار|السودان

السودان يصعّد لهجته ضد إثيوبيا: لن نسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202105:09 PM (مكة المكرمة)

صعّد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا مؤخرا فيما يخص سد النهضة، إذ أعلنت وزارة الري اليوم الأحد أن السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة حياة 20 مليون مواطن على النيل الأزرق.

جاء ذلك تحت عنوان “إلى من يهمهم الأمر” ضمن النشرة الإلكترونية الأسبوعية على صفحة وزارة الري السودانية عبر موقع فيسبوك.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عبّاس، خلال لقاءات نظمتها الوزارة لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الخرطوم، لتوضيح موقف السودان من السدّ، إن “هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10 بالمئة من سعة سد النهضة إذا تم الملء”.

والسبت نقلت صحيفة “السوداني” عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح قوله إن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن للسودان الوسائل التي يستطيع الرد بها.

وحول الوساطة الأفريقية، قال فيصل إن “الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى”.

وأردف “المفاوضات هي الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر، وإثيوبيا إذا حصل أيّ ضرر، السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمي السودان”.

وتابع “حالياً لا توجد مفاوضات بشكل رسمي ونحن لا نريد التصعيد”.

ومنذ أسبوع أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع السداسي الذي عقد لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة” من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بعد الدجاج.. نزاع بين لبنانيين وإسرائيل على سبع بقرات

دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان (غيتي)

6 “ملفات كبرى” في أول محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين

الاتصال الهاتفي هو الأول من نوعه بين الرئيسيين منذ تولي بايدن منصب الرئاسة (الأوربية)

إيران تهدد بمنع وكالة الطاقة الذرية من التفتيش المفاجئ لمواقعها النووية

إيران تلوح بوقف عمليات التفتيش وتلزم الدول الست الكبرى بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 (وكالات)

بسبب كورونا.. حفل موسيقي وجمهور من داخل فقاعات هوائية (فيديو)

تحتوي الفقاعة على مكبر صوت وزجاجة مياه ومروحة ومنشفة (تويتر)
الأكثر قراءة

بلاغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر للخطر.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تقرير: فلبينيات ضحايا شركات توظيف إماراتية يجدن أنفسهن سبايا في سوريا

عاملة فلبينية في دبي (غيتي - أرشيفية)

أول دولة في العالم تقودها نساء منتخبات

رئيسة إستونيا وإلى يمينها رئيسة الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)

نصائح جديدة من “الصحة العالمية” بخصوص علاج مرضى كورونا

منظمة الصحة العالمية تدعو سكان العالم لمزيد من الحيطة والحذر إلى حين القضاء كليا على فيروس كورونا (رويترز)