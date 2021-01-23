هتاف طفلة لأمير قطر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تنادي على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل تخريج كلية الشرطة، اليوم السبت.

وقالت الطفلة، حصة الفخرو، في المقطع المتداول “شيخ تميم.. أحبك وأحب قطر”، وتفاعل الجمهور الحاضر للحفل بشكل كبير مع جملة الطفلة التي صدحت في مكان الاحتفال بالهتاف والتصفيق.

@TamimBinHamad#شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر

قالها قلب بالبراءه والصدق انفطر

يا بوحمد مايوفي شعب لو يدون

من المحبه شطراً والمليون شطر pic.twitter.com/wUIHrxId3t — عبدالعزيز المهندي (@muhanadi1) January 23, 2021

فيديو 🎥

الطفلة التي قالت في حفل تخرج كلية الشرطة صباح اليوم #شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر#مرسال_قطر pic.twitter.com/TTPYcQpHO4 — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 23, 2021

وتحولت الجملة التي قالتها الطفلة، وهي أخت أحد خريجي الدفعة الجديدة من كلية الشرطة، إلى وسم (هاشتاغ) غرد من خلاله النشطاء على موقع تويتر، وأرفقوا مقطع الفيديو بتغريداتهم.

وأشرف أمير دولة قطر على تخريج الدفعة الثالثة من كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، وستشارك هذه الدفعة في تأمين مونديال قطر في العام المقبل.

الطفله اللتي اطربت جمهور تخرج #كلية_الشرطة اليوم وهي تصرخ بعفويتها وتقول ( الشيخ تميم احبك واحب قطر ) لبى روحها والله يحفظها ويخليها لوالديها

اي والله يا #تميم_المجد نحبك ونحب #قطر @TamimBinHamad

شكراً على الفيديو

👌👇@doha_tamim2017 pic.twitter.com/LLr3313saK — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) January 23, 2021