هتاف طفلة لأمير قطر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

عقب إعلان الكويت عن فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية مساء الإثنين، عبر كثيرون في الخليج ومصر عن فرحتهم بهذه الخطوة مستبشرين بانفراجة وشيكة للأزمة الخليجية برمتها.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تنادي على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل تخريج كلية الشرطة، اليوم السبت.
وقالت الطفلة، حصة الفخرو، في المقطع المتداول “شيخ تميم.. أحبك وأحب قطر”، وتفاعل الجمهور الحاضر للحفل بشكل كبير مع جملة الطفلة التي صدحت في مكان الاحتفال بالهتاف والتصفيق.
@TamimBinHamad#شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر
قالها قلب بالبراءه والصدق انفطر
يا بوحمد مايوفي شعب لو يدون
من المحبه شطراً والمليون شطر pic.twitter.com/wUIHrxId3t
— عبدالعزيز المهندي (@muhanadi1) January 23, 2021
فيديو 🎥
الطفلة التي قالت في حفل تخرج كلية الشرطة صباح اليوم #شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر#مرسال_قطر pic.twitter.com/TTPYcQpHO4
— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 23, 2021
وتحولت الجملة التي قالتها الطفلة، وهي أخت أحد خريجي الدفعة الجديدة من كلية الشرطة، إلى وسم (هاشتاغ) غرد من خلاله النشطاء على موقع تويتر، وأرفقوا مقطع الفيديو بتغريداتهم.
وأشرف أمير دولة قطر على تخريج الدفعة الثالثة من كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، وستشارك هذه الدفعة في تأمين مونديال قطر في العام المقبل.
#فيديو_الراية| صاحب السمو يرعى حفل تخريج مرشحي كلية الشرطة #جريدة_الراية #قطر pic.twitter.com/wGJx8JgWGn
— الراية القطرية (@alraya_n) January 23, 2021
الطفله اللتي اطربت جمهور تخرج #كلية_الشرطة اليوم وهي تصرخ بعفويتها وتقول ( الشيخ تميم احبك واحب قطر ) لبى روحها والله يحفظها ويخليها لوالديها
اي والله يا #تميم_المجد نحبك ونحب #قطر @TamimBinHamad
شكراً على الفيديو
👌👇@doha_tamim2017 pic.twitter.com/LLr3313saK
— مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) January 23, 2021
طير من طيور الجنة بكل عفوية نطقت بلسان كل أهل قطر مواطنين ومقيمين ووصلت اللي ودهم يوصلونه لك يا بو حمد @TamimBinHamad
وعز الله ما قالت الا الصدق وتراه غيض من فيص❤️😍#شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر
ويا لبــــى وكـفـــى❤️ pic.twitter.com/YoNk1JqGZo
— الأسـده بخـوتـه😎 (@GladiatorGrl) January 23, 2021
#شيخ_تميم_احبك_واحب_قطر pic.twitter.com/eKJ9gbky2m
— إسماعيل حسين 🇶🇦 (@esmailhoussain) January 23, 2021