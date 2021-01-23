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هتاف طفلة لأمير قطر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (غيتي)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (غيتي)
23/1/2021

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تنادي على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل تخريج كلية الشرطة، اليوم السبت.

وقالت الطفلة، حصة الفخرو، في المقطع المتداول “شيخ تميم.. أحبك وأحب قطر”، وتفاعل الجمهور الحاضر للحفل بشكل كبير مع جملة الطفلة التي صدحت في مكان الاحتفال بالهتاف والتصفيق.

وتحولت الجملة التي قالتها الطفلة، وهي أخت أحد خريجي الدفعة الجديدة من كلية الشرطة، إلى وسم (هاشتاغ) غرد من خلاله النشطاء على موقع تويتر، وأرفقوا مقطع الفيديو بتغريداتهم.

وأشرف أمير دولة قطر على تخريج الدفعة الثالثة من كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، وستشارك هذه الدفعة في تأمين مونديال قطر في العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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