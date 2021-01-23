مصر.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق سريع (فيديو)

أظهر مقطع متداول، على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، اللحظات الأولى عقب انفجار سيارة محمّلة بأسطوانات الغاز على طريق “القاهرة-الإسماعيلية” الصحرواي، أدى لإصابة السائق وتفحّم السيارة بالكامل.

وقالت غرفة عمليات محافظة الاسماعيلية إن سبب انقلاب السيارة وحدوث الحريق، هو انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة إلى يمين الطريق.

وتبع ذلك انفجار في 10 أسطوانات غاز من إجمالي حمولة السيارة البالغة 250 أسطوانة، في حين انتُشلت الأسطوانات الأخرى وجرى وتبريدها.