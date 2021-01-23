البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق سريع (فيديو)

22/1/2021

أظهر مقطع متداول، على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، اللحظات الأولى عقب انفجار سيارة محمّلة بأسطوانات الغاز على طريق “القاهرة-الإسماعيلية” الصحرواي، أدى لإصابة السائق وتفحّم السيارة بالكامل.

وقالت غرفة عمليات محافظة الاسماعيلية إن سبب انقلاب السيارة وحدوث الحريق، هو انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة إلى يمين الطريق.

وتبع ذلك انفجار في 10 أسطوانات غاز من إجمالي حمولة السيارة البالغة 250 أسطوانة، في حين انتُشلت الأسطوانات الأخرى وجرى وتبريدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

خبراء بريطانيون مندهشون من تصريح جونسون حول السلالة المتحورة من كورونا.. لماذا؟

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)

استهداف محيط مطار بغداد الدولي بالصواريخ (فيديو)

استهداف محيط مطار بغداد الدولي بـ 3 صواريخ(مواقع التواصل)

وفاة 20 طبيبا مصريا خلال أسبوع بسبب كورونا

وفاة شقيقان من الأطباء في مصر بعد إصابتهم بفيروس كورونا

مكاتب شبه خالية وتجهيزات مفقودة.. مشهد جديد في البيت الأبيض مع دخول بايدن (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن-22 يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

الكلبة الصغيرة "ونجوك" تنتظر صاحبها أمام المستشفى (مواقع التواصل)

مصر.. انهيار مبنى سكني في المحلة والبحث عن ناجين تحت الأنقاض (فيديو)

تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى (مواقع التواصل)

تحصينات معقدة.. صور أقمار صناعية تظهر خندقا عملاقا بمحيط سرت الليبية

قوات الوفاق الوطني على مشارف مدينة سرت (الجزيرة)

رويترز: كندا ترحّل الآلاف بالرغم من تصاعد جائحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (غيتي)