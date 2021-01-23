قطر.. كأس العالم للأندية تشهد حضورا جماهيريا رغم أزمة كورونا

أعلن منظمو بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في قطر، خلال فبراير/ شباط المقبل، السماح للجماهير بحضور مباريات البطولة، لكن بأعداد محدودة.

وقالت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة: “سيقتصر الحضور في كل استاد على 30 في المئة من سعته”.

وستقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقررة بين الرابع و11 من فبراير/شباط المقبل، على استاديْ “أحمد بن علي” و”المدينة التعليمية”، ويسع كل منهما 40 ألف مشجع.

وقالت النعيمي إن البطولة ستُلعب بحضور الجماهير “وفق توجيهات وزارة الصحة العامة القطرية”، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وكشفت النعيمي عن إلغاء فعاليات الجماهير خلال هذه النسخة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه النسخة تختلف عن النسخة السابقة، وذلك بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب إجراءات احترازية مشددة.

وأضافت: “ستُطرح التذاكر غدًا الأحد، بعد أن أتيحت في البداية حصريًّا لحاملي بطاقة (فيزا) عبر موقع الفيفا. أما بالنسبة لتصاريح الإعلاميين فسيكون يوم الإثنين هو اليوم الأخير لتقديم الطلبات وتسليمها، وإدارة التصاريح تجري إدارتها عن طريق الفيفا، وهناك أمور تحكمها من حيث عدد الملاعب، وعدد الإعلاميين الذين سيتمكنون من التغطية، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة”.

#فاطمة_النعيمي مدير إدارة الإتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث : الحجر الفندقي سيكون إلزامي للإعلاميين القادمين من خارج قطر لتغطية بطولة العالم للأندية #قطر2022 🇶🇦⚽️🏆@roadto2022 #جريدة_الوطن_القطرية #FIFA pic.twitter.com/cgdW5xDgXh — جريدة الوطن (@al_watanQatar) January 23, 2021

وأكدت: “بالنسبة للوفود التي ستحضر إلى المنافسات ستلتزم بالفقاعة الصحة، أما بخصوص الإعلاميين الخارجيين فسيلتزمون بالحجر الإلزامي، والقوانين المتبعة للوافدين إلى الدولة من الخارج، وبالنسبة للمؤتمرات الصحفية فستكون عبر تقنية الاتصال المرئي”.

وكان من المفترض أن تقام البطولة ذاتها، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، لكنها تأجلت إلى فبراير/شباط المقبل بسبب وباء كورونا.

وذكر منظمو البطولة أن اللاعبين والإداريين سيخضعون لنظام فقاعة طبية صارم، وضع من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال جاسم الجاسم مدير إدارة المنشأت والعمليات باللجنة المنظمة: ” ستُجرى فحوص كوفيد-19 بانتظام، مع توفير وسائل نقل آمنة وتطهير منتظم لمنشآت البطولة، بما في ذلك ملاعب التدريب والأماكن المخصصة لوسائل الإعلام”.

وقال عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة القطري، إنه سيجرى السماح لثلاث مجموعات من المشجعين بحضور المباريات.

وأوضح: “المجموعة الأولى من المشجعين ستضم من تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح… وذلك دون فحوص، بينما تضم المجموعة الثانية من تعرضوا للإصابة بالعدوى، بعد أول أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وتعافوا ويمكنهم أيضًا شراء التذاكر دون الخضوع للفحص”.

وتابع: “وتضم المجموعة الثالثة أولئك الذين سيتعين عليهم إجراء مسحة بي.سي.آر قبل 72 ساعة (على الأكثر) من كل مباراة، وفي حال جاءت نتائج الفحوص سلبية، سيكون بإمكانهم الحصول على التذاكر”.

قرعة كأس العالم للأندية تُسفر عن قمة عربية خالصة بين الدحيل القطري والأهلي المصري في الدور الثاني بتاريخ 4 فبراير المقبل ، وسيلعب الفائز مع بطل أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي pic.twitter.com/xhLlrXhvuz — قطر اليوم (@Qat) January 19, 2021

وسيتعين على جميع المشاركين في مونديال الأندية إثبات خلوهم من العدوى قبل الوصول إلى قطر، ثم يخضعون للمزيد من الفحوص في المطار قبل دخول نظام الفقاعة الطبية، حسب بيان المصلح.

ويشكل مونديال الأندية اختبارا للأمور التنظيمية قبل إقامة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان نادي أوكلاند النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) أعلن انسحابه من مونديال الأندية؛ بسبب القيود الصارمة في نيوزيلندا فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وتشهد البطولة بذلك مشاركة ستة فرق هي، الدحيل ممثل قطر، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوربا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيغريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتحدد بطل كأس “الليبرتادوريس” عبر المباراة النهائية المقررة بين سانتوس وبالميراس البرازيليين، في 30 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.