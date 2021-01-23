عثر عليهم في مقابر جماعية بعد انسحاب قوات حفتر.. تشييع رفات 14 من أهالي ترهونة (فيديو)

أقيمت مراسم تأبين لأربعة عشر شخصا من أهالي ترهونة في ليبيا، عُثر عليهم في مقابر جماعية بعد انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة.

وتجمع العشرات من ذوي الضحايا عصر أمس الجمعة، بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين بالقصاص وملاحقة الجناة.

مشاهد مؤلمة من ميدان الشهداء تُظهر شقيقة 3 نساء من عائلة هرودة تبكي اخواتها الضحايا و تُندد بعصابة الكانيات الاجرامية التي خطفت الضحايا و غيبتهم قسرياً قبل التعرف عليهن من قبل ذويهم من خلال مقتنياتهم الخاصة التي وجدت معهم عقب انتشال جثثهم من المقابر الجماعية جنوب #ترهونة#ليبيا pic.twitter.com/tqWXuDXq87 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 22, 2021

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الليبية، قالت إن رئيس اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة سلم الجمعة 17 جثة لذويها بعد التعرف عليها من خلال معرض المتعلقات الشخصية للمفقودين.

وأوضحت الوزارة أن جميع الجثث التي تم تسليمها عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط بمدينة ترهونة، وقد تعرف ذوو الضحايا عليهم من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثث.

وتشير تقديرات جهات البحث الليبية أن عدد الجثث التي تم العثور عليها حتى الآن بلغ 139 توزعت بين جثث وأشلاء في 25 مقبرة فردية و23 مقبرة جماعية.

وكشف المرصد الأورومتوسطي في تقرير سابق له إلى أن حالات الاختفاء القسري المُبّلغ عنها في ترهونة بلغت نحو 340 شخصا.

ويتهم ذوو المفقودين عائلة الكاني التي كانت تحكم المدينة بدعم من قوات حفتر بالمسؤولية عن خطف وقتل العشرات من أبناء المدينة.

#عملية_بركان_الغضب: صور من ميدان الشهداء #طرابلس تُظهر جانباً من مراسم تأبين وصلاة الجنازة لعدد 14 شهيداً وشهيدة تم التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال مقتنياتهم الخاصة التي وجدت معهم عقب انتشال جثثهم من المقابر الجماعية جنوب #ترهونة#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/plSJJoIiBF — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 22, 2021

المحكمة الجنائية

كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا العام الماضي، ذكرت فيه أن التحقيقات ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وقالت بنسودا، في تقريرها إن تحقيقات المحكمة الدولية في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية وقتها، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقالت بنسودا في بيانها “تلقينا معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في ترهونة تضم رفات رجال ونساء وأطفال، ما قد يشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.