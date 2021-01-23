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رغم غياب 7 لاعبين.. قطر تفوز على البحرين في مونديال اليد (فيديو)

منتخب قطر لكرة اليد يفوز على نظيره البحريني في مونديال اليد بالقاهرة (غيتي)
منتخب قطر لكرة اليد يفوز على نظيره البحريني في مونديال اليد بالقاهرة (غيتي)
23/1/2021

فاز منتخب قطر لكرة اليد اليوم السبت، على نظيره البحريني بالجولة الثانية من المجموعة الثانية في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، على الرغم من غياب 7 عناصر أساسية عن الفريق.

وقال علي عناد، لاعب المنتخب القطري،  في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “منتخب البحرين فريق قوي، ولكننا نفذنا تعليمات المدرب، واستطعنا تحقيق الفوز”.

وأضاف: “السبب الرئيسي في تحقيق الفوز هو شعورنا بالمسئولية، لا سيّما مع غياب سبعة لاعبين من العناصر الأساسية في هذه المباراة”.

وأنعش المنتخب القطري لكرة اليد آماله في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 28/ 23 على نظيره البحريني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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