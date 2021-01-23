رغم غياب 7 لاعبين.. قطر تفوز على البحرين في مونديال اليد (فيديو)

فاز منتخب قطر لكرة اليد اليوم السبت، على نظيره البحريني بالجولة الثانية من المجموعة الثانية في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، على الرغم من غياب 7 عناصر أساسية عن الفريق.

وقال علي عناد، لاعب المنتخب القطري، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “منتخب البحرين فريق قوي، ولكننا نفذنا تعليمات المدرب، واستطعنا تحقيق الفوز”.

وأضاف: “السبب الرئيسي في تحقيق الفوز هو شعورنا بالمسئولية، لا سيّما مع غياب سبعة لاعبين من العناصر الأساسية في هذه المباراة”.

نبارك لمنتخبا الوطني لكرة اليد فوزه اليوم على منتخب البحرين 28-23 في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد ..#الأدعم يقترب من التأهل إلى الدور الثاني ويرتفع رصيده إلى 4 نقاط ..

فالكم التوفيق 🇶🇦♥️@Qatarhandball — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 23, 2021

وأنعش المنتخب القطري لكرة اليد آماله في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 28/ 23 على نظيره البحريني.