بوريس جونسون: “أدلة” على أن نسخة كورونا البريطانية أكثر فتكا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن نسخة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة، والتي رصدت في بريطانيا ووصلت إلى دول أخرى في الأشهر الأخيرة، قد تكون أكثر فتكًا، إلى جانب كونها معدية أكثر.

وجاءت تصريحاته في وقت تشهد المملكة المتحدة أعداد وفيات قياسية جرّاء فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، بعد ازدياد الإصابات والحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات منذ رصد النسخة المتحوّرة للمرة الأولى في جنوب شرقي إنجلترا، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وانتشر الفيروس المتحوّر في أكثر من 60 بلدًا بينها الصين، حيث ظهر الوباء قبل أكثر من عام، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت “علاوة على أنه أسرع انتشارًا، يبدو الآن أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة الجديدة قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات”.

We have now learned that, in addition to spreading more quickly, the new variant of the virus may also be associated with a higher degree of mortality.

It is therefore more important than ever that we all follow the rules and stay at home, protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 22, 2021