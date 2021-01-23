البث الحي
الأخبار|أمريكا

تكساس ترفع أول دعوى قضائية ضد قرار لبايدن.. ما القصة؟

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (رويترز)
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202112:59 PM (مكة المكرمة)

في أولى الدعوات القضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قام المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، أمس الجمعة، بتقديم دعوى قضائية ضد بايدن.

وأرجع باكستون، دعواه التي رفعها مام إحدى المحاكم الفيدرالية، إلى منع تحرك الرئيس الجديد، لإيقاف بعض عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤقتًا لمدة 100 يوم.

وأوضح، في بيان منه، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن مع تسلمه لمنصبه رسميًا، الأربعاء الماضي، والمتعلق بوقف عمليات ترحيل المهاجرين، “يعد انتهاكًا لقانون الهجرة الأمريكية”.

وأضاف باكستون قائلا “إدارة بايدن وجهت وزارة الأمن الداخلي لانتهاك قانون الهجرة الفيدرالي، وخرق اتفاق التشاور والتعاون مع تكساس حول ذلك القانون”.

وأشار المدعي العام إلى أن تكساس تعتبر أكثر ولاية أمريكية لها حدود مشتركة مع المكسيك، وأنه في حال عدم التطبيق المنتظم للقانون ذي الصلة ضد المهاجرين غير النظاميين، فإن هذا سيعرض المواطنين وقوات إنفاذ القانون للخطر.

وقال باكستور، في تغريده عبرحسابه على تويتر “سأضع دائمًا الأمريكيين وتكساس أولاً – وليس الأجانب الخطرين الذين يجب ترحيلهم”.

وأصدر بايدن 17 قرارا الأربعاء الماضي، من بينها هدم الجدار الحدودي مع المكسيك وتجميد قرار ترمب بشأن ترحيل المهاجرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

أمريكا باقية بمنظمة الصحة وستنضم لآلية “كوفاكس”.. بايدن يطلق خطته لمكافحة كورونا

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن إستراتيجية وطنية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، في أول يوم عمل في منصبه، الخميس، ووضع استجابة اتحادية منسقة قاومها سلفه دونالد ترمب.

21/1/2021

من برنامج: المسائية

بايدن يبدأ ولايته الرئاسية بحزمة من الأوامر التنفيذية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة له على تويتر، إنه ليس لديه ثانية ليضيعها عندما يتعلق الأمر بالتحكم في فيروس كورونا، وأضاف أن سيوقع على إجراءات تنفيذية لتوسيع الاختبار وتوزيع اللقاحات.

المزيد من الأخبار

خبراء بريطانيون مندهشون من تصريح جونسون حول السلالة المتحورة من كورونا.. لماذا؟

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)

استهداف محيط مطار بغداد الدولي بالصواريخ (فيديو)

استهداف محيط مطار بغداد الدولي بـ 3 صواريخ(مواقع التواصل)

وفاة 20 طبيبا مصريا خلال أسبوع بسبب كورونا

وفاة شقيقان من الأطباء في مصر بعد إصابتهم بفيروس كورونا

مكاتب شبه خالية وتجهيزات مفقودة.. مشهد جديد في البيت الأبيض مع دخول بايدن (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن-22 يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

الكلبة الصغيرة "ونجوك" تنتظر صاحبها أمام المستشفى (مواقع التواصل)

مصر.. انهيار مبنى سكني في المحلة والبحث عن ناجين تحت الأنقاض (فيديو)

تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر جرافات تحاول رفع الأنقاض بعد انهيار المبنى (مواقع التواصل)

تحصينات معقدة.. صور أقمار صناعية تظهر خندقا عملاقا بمحيط سرت الليبية

قوات الوفاق الوطني على مشارف مدينة سرت (الجزيرة)

رويترز: كندا ترحّل الآلاف بالرغم من تصاعد جائحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (غيتي)