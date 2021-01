تكساس ترفع أول دعوى قضائية ضد قرار لبايدن.. ما القصة؟

في أولى الدعوات القضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قام المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، أمس الجمعة، بتقديم دعوى قضائية ضد بايدن.

وأرجع باكستون، دعواه التي رفعها مام إحدى المحاكم الفيدرالية، إلى منع تحرك الرئيس الجديد، لإيقاف بعض عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤقتًا لمدة 100 يوم.

We are now heading to court. I will defend the constitution. #Immigration #LawandOrder #Constitution #Texas https://t.co/noBco3KOXJ

وأوضح، في بيان منه، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن مع تسلمه لمنصبه رسميًا، الأربعاء الماضي، والمتعلق بوقف عمليات ترحيل المهاجرين، “يعد انتهاكًا لقانون الهجرة الأمريكية”.

وأضاف باكستون قائلا “إدارة بايدن وجهت وزارة الأمن الداخلي لانتهاك قانون الهجرة الفيدرالي، وخرق اتفاق التشاور والتعاون مع تكساس حول ذلك القانون”.

When the @JoeBiden admin breaks the law, I take action. I have told @DHSgov to immediately rescind its illegal, unconscionable deportation freeze—or TX will sue.

As AG, I will always put Americans, Texans first—not dangerous aliens who must be deported!https://t.co/anW89QJiPP pic.twitter.com/ehsucOe6Ks

— Texas Attorney General (@TXAG) January 22, 2021