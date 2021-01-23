الصحة العالمية تتحدث عن فرضيات منشأ فيروس كورونا وعمل بعثتها في ووهان

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، أنّ من المبكر جدّاً التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة فيروس كورونا قد بدأت في الصين.

وكان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14يناير/ كانون الثاني الماضي، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.

وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصاً أنّها روّجت لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.

كلّ الفرضيّات مطروحة

وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظّمة الصحّة، إنّ “كلّ الفرضيّات مطروحة على الطاولة، وإنّ من المبكر جدّاً التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها”.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في جنيف “هناك ملاحظات علميّة مختلفة في مناطق مختلفة من العالم وجميعها على قدر كبير من الأهمّية لأنّها تشكّل الصورة المتكاملة”.

وشبّه الوضع بـ”لعبة تركيب صور مقطّعة كبيرة، بحيث لا يمكنك معرفة الصورة من خلال النظر إلى قطعة واحدة من بين عشرة آلاف قطعة”.

وأودى الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019، بحياة أكثر من مليوني شخص حتّى الآن، وأصاب عشرات الملايين وأضرّ بالاقتصاد العالمي.

وتعتبر منظّمة الصحّة العالميّة أنّ تحديد مسار انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان أمر ضروري لمنع تفشّي أوبئة مشابهة في المستقبل، وأنّ على التحقيق أن يبدأ في المكان الذي اكتُشفت فيه أولى الإصابات.

وقال رايان “لِنَعد خطوة إلى الوراء ولنتتبّع الأدلّة والعلم، فريقنا موجود على الأرض ويخوض تجربة جيّدة في العمل مع زملائنا الصينيّين”.

وأشار إلى أن العمل الآن جار لإعداد البيانات وقال إن البيانات ستقود إلى حيثُ يجب أن تكون الخطوة التالية للنظر في منشأ هذا الفيروس.