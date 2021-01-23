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السيسي للمصريين: تسألوني عن التعليم وأنا أسألكم عن تحديد النسل (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مواقع التواصل)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مواقع التواصل)
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202105:31 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مخاطبا المصريين، إنه لا يبيع الوهم للناس، وإنه يقوم بجهود كبيرة لتجاوز المشكلات.

وتابع، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة فى محافظة بورسعيد “النقاش مقبول ونحترمه ونقدره.. وقطاع السكة الحديد حاليا حوالى 10 آلاف كيلو.. وعلينا النظر إلى هذا القطاع قبل تطويره”.

ووعد السيسى بتطوير سكك حديد مصر قائلا “الدولة لم تترك هذا القطاع.. تم البدء فى ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها، ومع ظروف كورونا. ومع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة”.

وأشار السيسي، إلى أن الدولة تنفذ المشروعات الجديدة من أجل المصريين؛ قائلا “الناس اللي بتقولي أخبار التعليم إيه، هقولهم وأخبار تحديد النسل إيه”؟ مشيرًا إلى خطورة الزياة السكانية الكبيرة على تحقيق التنمية في مصر. وأردف “ولا أنتم عايزين تطلبوا مننا، وإحنا منطلبش منكم حاجة”؟

وتابع “مع بداية الفترة (الرئاسية) كان يقال: ركز مع التعليم”، متسائلا “هل ينفع نصرف كل المواد على التعليم فقط”؟

وأوضح “الناس اللي بتقول فين التعليم من المشروعات دي، إحنا مش سايبين حاجة، وشغالين في التعليم الأساسي والتعليم العالي”.

وأوضح أن كل القطاعات بالدولة تعمل وفق ظروفها، تحتاج إلي العمل في كل القطاعات  بالتوازي.

وأضاف السيسي “نحن من الدول التي ينظر إليها العالم في موضوع كورونا باندهاش، فكورونا جند من جنود الله”.

وتابع “نسأل الله أن لا يسلط علينا جنوده”.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري ووعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل قبل يومين من الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني 2011. كما تأتي عقب موجة من الانتقادات لتدشين قطار كهربائي سريع بتكلفة 23 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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