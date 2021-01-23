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الأمطار تضاعف مأساة آلاف النازحين شمالي سوريا (فيديو)

22/1/2021

أتلفت الأمطار الغزيرة عددًا من مخيمات النازحين، شمالي سوريا، ووضعتهم في أوضاع مأساوية، لا سيّما مع نقص المساعدات التي تصلهم.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن تدهور الأحوال الجوية قد “يزيد الأوضاع سوءًا، خصوصًا مع تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة إلى أقل من 3 درجات مئوية، في الأيام المقبلة”.

وتسببت موجة الطقس الأخيرة في تضرر أكثر من 228 مخيم وقرابة 12 ألف عائلة تقطن مخيمات شمال غربي سوريا، وفق فريق “منسقو استجابة سوريا”، كما تشردت عشرات العائلات وفقدت المأوى بشكل كامل.

وتشير إحصاءات أممية إلى أن ما لا يقل عن ألف و700 أسرة، في شمال غربي سوريا، قد تضرروا جراء الأمطار والرياح العاتية، والتي أدت إلى تدمير 234 خيمة، وتعرض ألف و468 خيمة لأضرار كبيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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