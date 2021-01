استهداف محيط مطار بغداد الدولي بالصواريخ (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية يوجد فيها جنود أمريكيون، دون وقوع إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة) في بيان، إنه تم “إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة.

وأوضحت أن “صاروخين سقطا خارج المطار، بينما سقط الثالث على منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي بغداد) وخلّف أضرارا مادية دون تسجيل خسائر بشرية”.

ويضم مطار بغداد الدولي قاعدة “فيكتوريا” العسكرية، التي يتمركز فيها جنود أمريكيون، وعادة ما تكون هذه القاعدة هدفا لهجمات صاروخية متكررة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

كانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب “حزب الله” العراقي، قد هددت باستهداف مواقع القوات الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

ويوم الخميس، قتل 28 شخصا وأصيب و73 آخرون، في تفجير انتحاري مزدوج في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن “انتحاريين كانا ملاحقين من قبل قوات الأمن، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما في ساحة الطيران ببغداد”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، أن أحد الانتحاريين ادعى أنه مريض ويحتاج إلى مساعدة، وعندما تجمع المواطنون استجابة له فجّر نفسه.

Please Pray for #Baghdad.

Terrorist Attack in Downtown #Baqdad.

28 killed so far, over 70 injured.

This is the security US were supposed to brought us?

Mr @JoeBiden Mrs @KamalaHarris you might wanna answer. THIS IS NOT WHAT YOU PROMISED. 😭#بغداد pic.twitter.com/R7YbH1UE05

— أمريكا باللهجة العراقية (@USInIraqi) January 21, 2021