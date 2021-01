إدارة بايدن توقف حصانة رئيس الوزراء المصري السابق في قضية تعذيب محمد سلطان

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم السبت، طلب حصانة قدمته الحكومة المصرية -سابقًا- بخصوص رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت أن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغيّر الإدارة الأمريكية، ولن يُعاد النظر في القضية إلا بعد 26 فبراير/ شباط المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية للإدارة الجديدة.

NEW Biden administration puts hold on Egyptian request for immunity for former prime minister Hamez El-Beblawi in torture lawsuit brought by U.S. citizen Mohamed Soltan. background here: https://t.co/KaKdt0CQXp pic.twitter.com/2qI5Ip5x9L

DOJ asks U.S. judge to have until Feb. 26 for "new Department of State officials … to become familiar with the issues in this case." Move comes in suit brought by @soltan, whose @thefreedomi advocates for prisoners of conscience in the Middle East. https://t.co/KaKdt0CQXp

