وزارة الصحة المصرية لمصلي الجمعة: خذ سجادتك معك

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، المصلين الذاهبين لصلاة الجمعة، من عدم ارتداء الكمامة أثناء الجلوس في المسجد، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبر في منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عند ذهابك لصلاة الجمعة، ألتزم بارتداء الكمامة، وابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وطهر يديك باستمرار، ولا تنسى أن تأخذ سجادة الصلاة الخاصة بك لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا”.

يأتي ذلك في ظل تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 752 حالة جديدة، أمس الخميس، بجانب وفاة 54، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 159715 حالة، و8801 حالة وفاة.