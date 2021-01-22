البث الحي
الأخبار

وزارة الصحة المصرية لمصلي الجمعة: خذ سجادتك معك

مصر ،صلاة الجمعة ،كورونا ،التدابير الاحترازية (روتيرز)
مصر ،صلاة الجمعة ،كورونا ،التدابير الاحترازية (روتيرز)
22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202110:53 PM (مكة المكرمة)

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، المصلين الذاهبين لصلاة الجمعة، من عدم ارتداء الكمامة أثناء الجلوس في المسجد، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبر في منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عند ذهابك لصلاة الجمعة، ألتزم بارتداء الكمامة، وابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وطهر يديك باستمرار، ولا تنسى أن تأخذ سجادة الصلاة الخاصة بك لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا”.

يأتي ذلك في ظل تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 752 حالة جديدة، أمس الخميس، بجانب وفاة 54، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 159715 حالة، و8801 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

تحقيق لـصحيفة “النيويورك تايمز” يؤكد وفاة مرضى بكورونا في مصر بسبب نقص الأكسجين

أفاد تحقيق لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية بأن عددا كبيرا من الوفيات المسجلة بفيروس كورنا في مصر خلال هذا الشهر، كانت ناجمة عن نقص الأكسجين بشكل واضح داخل المستشفيات.

المزيد من الأخبار

إيطاليا تحقّق في وفاة طفلة بسبب لعبة على تطبيق “تيك توك”

تطبيق "تيك توك" يستحوذ على اهتمام الأطفال بشكل قد يعرضهم للخطر (غيتي)

إيران تذكّر بايدن بشروطها للعودة إلى التزاماتها النووية

رئيس الديبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف يدعو الحكومة الأمريكية الجديدة إلى العودة للاتفاقية النووية الموقعة في العام 2015 (غيتي)

مصر.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق سريع (فيديو)

(الجزيرة)

كورونا.. بايدن يعلن تدابير جديدة والاتحاد الأوربي يدعو لتجنب السفر

الرئيس الأمريكي جو بايدن وإجراءات للحد من عدد الإصابات بالفيروس (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وحكاية الضابط “موافي”

رويترز: كندا ترحّل الآلاف بالرغم من تصاعد جائحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (غيتي)

مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

الكلبة الصغيرة "ونجوك" تنتظر صاحبها أمام المستشفى (مواقع التواصل)

ما هي الآثار النفسية التي يتركها فيروس كورونا؟

فيروس كورونا المستجد يؤثر على الحالة النفسية للمرضى (غيتي)