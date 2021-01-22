ميركل: ألمانيا مستعدة لدعم روسيا في تطوير لقاح سبوتنيك-في

عرضت ألمانيا على روسيا دعمها في تطوير اللقاح سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل الخميس.

وكانت السلطات الروسية أعلنت الأربعاء أنها تقدمت بطلب لترخيص اللقاح في الاتحاد الأوربي.

وسجلت روسيا في أغسطس/ آب الماضي اللقاح سبوتنيك-في، المسمى نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفيتية، قبل أشهر من منافسين غربيين، ولكن قبل بدء تجارب سريرية على نطاق واسع، مما أثار حذر بعض الخبراء.

وقالت ميركل للصحفيين “بغض النظر عن الاختلافات السياسية الكبيرة حاليا، يمكننا مع ذلك العمل سويا خلال جائحة في نطاق إنساني”.

وبخصوص الطلب المقدم من موسكو لدى وكالة الأدوية الأوربية قالت ميركل إنها “عرضت أن يقدم معهد بول ايرليش لدينا.. الدعم لروسيا بشكل خاص”.

ومعهد بول ايرليش هو الهيئة المنظمة للدواء في ألمانيا.

وأضافت ميركل “إذا تمت الموافقة على اللقاح من جانب وكالة الأدوية الأوربية، يمكننا عندئذ مناقشة إنتاج مشترك أو الاستخدام أيضا”.

ويقول مطورو اللقاح إن نسبة فعاليته تتخطى 90 في المئة، بينما أطلقت روسيا حملة تلقيح واسعة هذا الأسبوع.

ويقول صندوق الاستثمار الروسي المباشر الذي ساهم في انتاج اللقاح إنه تم تسجيل سبوتنيك في عدد من الدول من بينها بيلاروس وفنزويلا وبوليفيا والجزائر.

وبدأت الأرجنتين إعطاء الحقنة الثانية من سبوتنيك-في هذا الأسبوع، بعد انطلاق حملة التلقيح أواخر ديسمبر/ كانون الأول.