البث الحي
الأخبار|ليبيا

ليبيا: مقتل قائدين عسكريين في انفجار بالكلية البحرية في طرابلس (فيديو)

حريق وانفجار بمنطقة "جنزور" غربي العاصمة الليبية طرابلس(مواقت التواصل)
حريق وانفجار بمنطقة "جنزور" غربي العاصمة الليبية طرابلس(مواقت التواصل)
22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202102:00 PM (مكة المكرمة)

قُتل آمر الأكاديمية البحرية الليبية وآمر الكلية، في حريق تلاه انفجار وقع في مقر الكلية بمنطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت صفحة الأكاديمية عبر فيسبوك أن آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب لقي حتفه بالإضافة إلى آمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

وتوفي في الحادث أيضا أحد النازحين من مدينة تاورغاء، كان موجودا في محيط الأكاديمية، وأصيب خمسة أشخاص، بحسب المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أمين الهاشمي.

وكانت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أعلنت عن توجّه فرقها إلى مقر الأكاديمية لإخماد النيران التي نتجت عن انفجار شبّ في غرف معدات وذخيرة تابعة للأكاديمية.

ونعى المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني في بيان أصدره ضحايا الحريق وقال إنه باشر باتخاذ “الاجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إيطاليا تحقّق في وفاة طفلة بسبب لعبة على تطبيق “تيك توك”

تطبيق "تيك توك" يستحوذ على اهتمام الأطفال بشكل قد يعرضهم للخطر (غيتي)

إيران تذكّر بايدن بشروطها للعودة إلى التزاماتها النووية

رئيس الديبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف يدعو الحكومة الأمريكية الجديدة إلى العودة للاتفاقية النووية الموقعة في العام 2015 (غيتي)

مصر.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق سريع (فيديو)

(الجزيرة)

كورونا.. بايدن يعلن تدابير جديدة والاتحاد الأوربي يدعو لتجنب السفر

الرئيس الأمريكي جو بايدن وإجراءات للحد من عدد الإصابات بالفيروس (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وحكاية الضابط “موافي”

رويترز: كندا ترحّل الآلاف بالرغم من تصاعد جائحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (غيتي)

مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

الكلبة الصغيرة "ونجوك" تنتظر صاحبها أمام المستشفى (مواقع التواصل)

ما هي الآثار النفسية التي يتركها فيروس كورونا؟

فيروس كورونا المستجد يؤثر على الحالة النفسية للمرضى (غيتي)