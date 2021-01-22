ليبيا: مقتل قائدين عسكريين في انفجار بالكلية البحرية في طرابلس (فيديو)

قُتل آمر الأكاديمية البحرية الليبية وآمر الكلية، في حريق تلاه انفجار وقع في مقر الكلية بمنطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت صفحة الأكاديمية عبر فيسبوك أن آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب لقي حتفه بالإضافة إلى آمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

وتوفي في الحادث أيضا أحد النازحين من مدينة تاورغاء، كان موجودا في محيط الأكاديمية، وأصيب خمسة أشخاص، بحسب المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أمين الهاشمي.

وكانت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أعلنت عن توجّه فرقها إلى مقر الأكاديمية لإخماد النيران التي نتجت عن انفجار شبّ في غرف معدات وذخيرة تابعة للأكاديمية.

ونعى المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني في بيان أصدره ضحايا الحريق وقال إنه باشر باتخاذ “الاجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.