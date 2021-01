مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

ضربت كلبة مثالًا في الإخلاص لصاحبها، إذ انتظرته خارج مستشفى شمال شرقي تركيا قرابة أسبوع، إلى أن خرج بعد العلاج من مشكلة في المخ.

وكوفِئت الكلبة الصغيرة “ونجوك” على إخلاصها بعودة مؤثرة إلى صاحبها جمال شنتورك (68 عامًا) عندما غادر المستشفى الواقع بمدينة طرابزون.

ونقِل الرجل إلى المستشفى، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد إصابته بانسداد في وعاء دموي بالمخ، وفق تقارير إعلامية.

وتبعت “بونجوك” سيارة الإسعاف إلى المستشفى؛ لتبدأ من هناك وقفتها أمام مدخل المستشفى، وكانت تعود للمستشفى كل صباح، واعتمدت على أطعمة قدمها لها العاملون بين الحين والآخر.

وقال فؤاد أوجور مدير الاتصالات بالمستشفى “لم تمثل الكلبة خطرًا على أي أحد. لقد لاحظ الجميع العلاقة بينها وبين صاحبها. إنها تبث السعادة لدى الجميع”.

وحاولت ابنة شنتورك إعادة “بونجوك” إلى المنزل مرات عدة، لكنها قالت إنها استمرت في الهروب منها والعودة إلى المستشفى.

ومع خروج شنتورك من المستشفى، هذا الأسبوع، كان اللقاء مؤثرًا حيث ظلت “بونجوك” تركض إلى جانب كرسيّه المتحرك وهي تهزّ ذيلها في سعادة غامرة.

وقال شنتورك “إنها تجعل الإنسان سعيدًا للغاية. الكلب (كائن) قريب جدًا إلينا كالبشر ويمنحك شعورًا بالسعادة”.

وتناقلت منصات التواصل خبر الكلبة “بونجوك”، وأثنوا على إخلاصها المطلق لصاحبها.

