كورونا.. بايدن يعلن تدابير جديدة والاتحاد الأوربي يدعو لتجنب السفر

دعا الاتّحاد الأوربي إلى تجنّب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ، في وقت أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات للحد من عدد الإصابات بالفيروس.

وفي ختام القمّة السابعة والعشرين التي عقِدت أمس الخميس، دعا الاتّحاد إلى تجنّب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ، معتبراً أنّ الوضع الصحّي “خطير جدّاً”.

وفي يومه الأول في البيت الأبيض أعلن الرئيس جو بايدن سلسلة من الإجراءات للحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، من بينها وجوب وضع الكمامات والخضوع للحجر الصحي.

. @WHO is a family of nations. We are all glad that the United States of America 🇺🇸 is staying in the family. #WeAreFamily https://t.co/hWkZyi2ry3 #EB148 pic.twitter.com/ek3pxFAOSp

وقبل التوقيع على عشرة أوامر تنفيذية لتعزيز مكافحة الولايات المتحدة للفيروس، أكد بايدن في وقت سابق من اليوم نفسه إلغاء قرار سلفه دونالد ترمب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وبموجب القرارات الجديدة يتعين على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى إبراز نتيجة لفحص كورونا قبل السفر تثبت عدم إصابتهم، أن يخضعوا لحجر صحي لدى الوصول.

وانتقد بايدن بشدة من قبل، استجابة الرئيس السابق دونالد ترمب للجائحة في الولايات المتحدة حيث سجلت أكثر من 400 ألف حالة ألف وفاة وباتت أكثر الدول المتضررة بالفيروس في المنطقة.

ويسعى الرئيس الجديد لتلقيح 100 مليون شخص في 100 يوم وزيادة الفحوص وتوسيع نطاق وضع الكمامات وتعزيز طواقم الصحة العامة وتقديم مساعدات إغاثة إضافية للذين يعانون من تداعيات التدابير.

وسجلت في الولايات المتحدة يوم الخميس وحده 4 آلاف و45 حالة وفاة وأكثر من 192 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

ومع تصاعد معدلات الإصابة فيما حملات التلقيح لا تزال في بدايتها، وتخطي عدد الوفيات في العالم المليونين، تقوم دول العالم من لبنان إلى سيراليون بتشديد التدابير.

ودعت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشال إلى عدم تشجيع السفر غير الضروري بين بلدان الاتحاد وحذرا من احتمال تشديد القيود على التنقل خلال أيام إذا ما فشلت جهود الحد من الفيروس.

وبعد قمة عبر الفيديو استمرت ساعة وجمعت رؤساء حكومات الدول ال27 للاتحاد، أكد المسؤولان الأوربيان أن الاتحاد يرغب في تجنب تكرار ذروة الموجة الأولى للفيروس في المنطقة في مارس/ آذار العام الماضي.

Across Europe, the health situation remains very serious.

There is reason for hope with the vaccines. And reason for concern with the variants of the virus.

We must remain focused and determined in our response. pic.twitter.com/AvaL1XBtuf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2021