خبير ألماني يتوقع حدوث أكثر من خمس موجات لكورونا

يتوقع الخبير الألماني في الأمراض المعدية، كليمينس فينتنر، أن يشهد العالم موجات متتالية لفيروس كورونا خلال الفترات القادمة، مشيرا إلى أنه لا يستعبد حدوث موجة ثالثة فحسب بل ورابعة وخامسة أيضا.

وقال رئيس الأطباء في مستشفى علم الأمراض في ميونخ، حيث عالج مع فريقه أول حالة إصابة بكورونا في ألمانيا قبل عام: “لا أتوقع حدوث موجة ثالثة كبيرة، لأننا تدخلنا مبكرا نسبيا عبر الإغلاق”.

وأضاف فينتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “طالما لا يوجد تطعيم واسع النطاق بين السكان، وليس لدينا درجات حرارة صيفية في الخارج، يجب أن نتعود على فكرة أنه قد تكون هناك موجة رابعة وخامسة.. سلوكنا في أيدينا”.

وتابع: “تكمن الحيلة في قدرتنا على عدم التأثر كثيرا بهذه الموجات وإبقائها مسطحة، ينجح الأمر عندما نقرر عاجلا وليس آجلا قبول القيود”.

وأضاف أنه يمكن بعد ذلك تقليل هذه القيود إلى الحد الأدنى الذي يمكن تحمله.

وذكر فينتنر أن الشيء الأكثر أهمية الآن هو التعجيل بالتطعيم، وقال: “يجب علينا بشكل أساسي إجراء التطعيم دون أن يكون هناك جهد كبير للغاية للوصول إلى جزء كبير من سكاننا في أقرب وقت ممكن. هذه أمور أساسية في هذه الجائحة، لا ينبغي لنا عند حلول الصيف نسيان أن الخريف قادم بعده”.

وشدد على أهمية توعية المواطنين والرد على الأسئلة المفتوحة والشكوك حول التطعيم، مضيفا أن اللقاحات اجتازت جميع مراحل الاختبار المعتادة، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية منخفضة للغاية.

ودعا الخبير الألماني إلى تكاتف الجهود لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه يمكن للجميع مع الالتزام بتغطية الفم والأنف والمسافة الآمنة وتلقي اللقاح المساهمة في السيطرة على الجائحة وتخفيف الإجراءات التقييدية.

وقال: “هذا نداء جديد إلى العقل والتضامن. لا يمكننا القيام بذلك إلا معا”.

في سياق متصل، أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا تجاوز عتبة الخمسين ألفا، اليوم الجمعة، بينما مددت البلاد إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19 حتى الثامن من فبراير/ شباط .

وسجل المعهد 17862 إصابة جديدة بـفيروس كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ألمانيا إلى مليونين و106 آلاف و262 منذ بداية الوباء. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حوالي مليونا و780 ألفا ومئتين خلال نفس الفترة.