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بريطانيان مصابان بكورونا يتزوجان بمستشفى العزل قبل فوات الأوان (فيديو)

22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202103:57 PM (مكة المكرمة)

جمع سهم كيوبيد بين قلبيهما وكانا يعتزمان الزواج في يونيو/ حزيران، لكن سهم كوفيد كان أسرع، فقررا الزواج بالمستشفى قبل فوات الأوان.

إنهما البريطانيان إليزابيث كير (31عاما) وسايمون أوبراين (36 عاما) اللذان أصيبا بالمرض ونقلا في نفس سيارة الإسعاف إلى مستشفى جامعة ميلتون كينز، مقاطعة باكنغهامشير، شمال غرب لندن، بعدما انخفض مستوى الأكسجين لديهما بشدة.

وتدهورت حالتهما لدرجة دفعت الطاقم الطبي لترتيب زواجهما قبل فوات الأوان، إلا أن الأطباء قرروا نقل أوبراين إلى وحدة العناية المركزة بعدما ازدادت حالته سوءا.

لكن هذا لم يمنع الطاقم الطبي من المضي قدما، فقرر إرجاء وضع أوبراين على جهاز التنفس الصناعي قليلا حتى إتمام مراسم الزواج.

وتسترجع كير هذه اللحظات قائلة “أخبروني أننا ربما لا نستطيع الزواج بعد كل هذا لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس الصناعي”.

وأضافت “لكنهم أرجأوا ذلك ساعة أخرى، وتماسك هو حينها إلى أن تم الزواج”.

ومع وصول معدل الوفيات بالمرض في وحدات العناية المركزة في بريطانيا إلى 80 في المئة، باتت النهايات السعيدة محل شك كبير.

غير أن حالة أوبراين تحسنت والتأم شمل العروسين مرة أخرى في قسم مرضى كوفيد-19 حيث يتعافى الاثنان وإن كانا لا يزالان يتلقيان الأكسجين.

وقالت كير لرويترز “كان علينا الانتظار بضعة أيام قبل القُبلة الأولى”.

وعقدت مراسم الزواج يوم 12 يناير/ كانون الثاني، أي بعد ثلاثة أيام من وصولهما إلى المستشفى.

وتتذكر كير كيف أخبرها الطاقم الطبي أن هذه ربما تكون فرصتها الوحيدة، وقالت بعينين دامعتين وهي تضغط على ذراع زوجها “هذه كلمات لا أريد سماعها مرة أخرى أبدا”.

وشهدت بريطانيا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر العام الماضي وبخاصة مع ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، ما أثقل كاهل الخدمات الطبية.

وسجلت البلاد أمس الخميس 37 ألفا و892 إصابة جديدة و1290وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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