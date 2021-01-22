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بسبب فحص كورونا …الدنمارك تعلق الرحلات الجوية مع الإمارات

طيران الإمارات تسرح عددا من موظفيها في ظل أزمة فيروس كورونا (غيتي)
طيران الإمارات تسرح عددا من موظفيها في ظل أزمة فيروس كورونا (غيتي)
22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:41 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة من، دولة الإمارات، لمدة خمسة أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص الخاصة بـ(كوفيدـ19).

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني إنغلبريشت، في بيان، منه ” ألغيت جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام، للتأكد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجرى بشكل صحيح”.

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكك في صحة الفحوص التي أجريت في دبي، وتريد التأكد من أن الفحص ليس خاطئا وأنه لا يمكن شراء فحوص مزورة.

بينما لم يصدر حتي الأن تصريح رسمي من الجانب الإماراتي.

وتشترط الدنمارك، إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيودا شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تبقي دبي أبوابها مفتوحة أمام السياح.

وزار مشاهير دنماركيون دبي أخيرا ، مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء إن “ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، مما يساهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء”.

وتفرض الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين نسمة قيودا صارمة منذ نهاية ديسمبر/كانون الثاني لمحاربة الموجة الجديدة من الوباء. وهي تشعر بالقلق من انتشار نسخ متحورة من الفيروس.

وسجلت فيها 283 إصابة بالنسخة البريطانية من الفيروس المتحور وإصابة واحدة بالفيروس المتحور لجنوب إفريقيا لدى شخص قادم من دبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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