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السودان: اصطدام قطار بشاحنة نقل في الخرطوم (فيديو)

خلّف الحادث تلفا كاملا لعربة قيادة القطار والعربة التي تليها (منصات التواصل)
خلّف الحادث تلفا كاملا لعربة قيادة القطار والعربة التي تليها (منصات التواصل)
22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:54 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل في السودان مقاطع فيديو وصور لحادث اصطدام قطار بشاحنة نقل ونتج عنه تلف بعربة قيادة القطار والعربة التي تليها دون خسائر بين ركاب القطار أو الشاحنة.

وكشفت السلطات السودانية الأربعاء عن اصطدام قطار بشاحنة محملة بمواد أسمنتية على طريق الخرطوم – مدني بمنطقة سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأسفر الحادث عن انقلاب عربة القيادة وأضرار كبيرة في القطار والمركبة التي تليه ولكن دون وقوع خسائر بين ركاب القطار وطاقمه وركاب الشاحنة.

وقال مدير الأقليم الأوسط بشرطة السكّة الحديد، أحمد يسن، في تعميمٍ صحفي موضحا ملابسات الحادث إن قطار “الخرطوم مدني” وصل إلى منطقة سوبا بجوار مصانع صافولا، لحظة محاولة سائق الشاحنة عبور خط السكة حديد مما أدى إلى اصطدامه بالقطار.

وخلّف الحادث تلفا كاملا لعربة قيادة القطار والعربة التي تليها، بالإضافة إلى خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، غير أن جميع أفراد طاقم القطار والركاب نجوا بأعجوبة من الحادث.

ويفتح هذا الحادث الباب واسعاً أمام تساؤلات السودانيين حول أمن خدمة القطارات وسلامتها، خاصة وأنها وسيلة النقل المفضلة لدى السودانيين في الولايات التي يتوافر فيها خطوط سكك حديدية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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