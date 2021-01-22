أردوغان: إسطنبول ستصبح مركزا للمنظمات الدولية.. ولا انتخابات قبل 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم إجراء أي انتخابات مبكرة، وأنها ستكون في موعدها المحدد يونيو/ حزيران 2023.

وأشار إلى إن بلاده تسعى إلى جعل إسطنبول مركزا للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في منطقة أسكودار، بالشطر الآسيوي لمدينة بإسطنبول.

وبين أنه في ديمقراطيات الدول الراسخة، لا تنظم انتخابات مبكرة بناء على أهواء بعض الأشخاص.

وأكد أن ” تحالف الشعب” (حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”) متمسك بالموعد المحدد للانتخابات في يونيو/حزيران 2023.

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن بلاده تسعى إلى جعل إسطنبول مركزا للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح “مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، اليوم الجمعة.

وأبدى ثقته بأن “مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، سيحقق أعمالا ناجحة.

وأضاف: “في مرحلة الوباء ستخدم استراتيجية مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول الأعضاء، وتعزز العلاقات مع غير الأعضاء”.

وأعرب عن أمله أن يقوم “مركز إسطنبول” بدور محوري في أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع: “نتوقع من المركز تقديم خدمات على نطاق واسع عبر التنسيق مع باريس (المقر الرئيسي)”.

وبيّن أن مركز إسطنبول هو الخامس إقليميا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد برلين والمكسيك وطوكيو وواشنطن.

ولفت أن تركيا من الأعضاء المؤسسين للمنظمة التي تضم 37 عضوا، مضيفا: “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي”.

وأضاف: “بواسطة مركز إسطنبول ستتاح لنا فرصة المساهمة بشكل أكبر في عمل المنظمة في مناطق جغرافية واسعة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا”.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخذت زمام المبادرة في مكافحة كورونا وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الوباء.

وشدد أردوغان، إلى أن المركز سيصبح نقطة التقاء مهمة للأعضاء والشركاء عبر الفعاليات التي يستضيفها.

وهنأ كل من ساهم في افتتاح المركز وخاصة وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والتجارة روهصار بكجان، والأمين العام للمنظمة خوسيه أنجيل غوريا.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.