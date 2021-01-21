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مسؤول قطري ينفي لـ “رويترز” عقد أي اجتماع مباشر مع مسؤولين مصريين

كورنيش الدوحة (غيتي)
كورنيش الدوحة (غيتي)
21/1/2021

نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسؤول قطري، اليوم الخميس، قوله إن العلاقات الدبلوماسية مع مصر استؤنفت “عبر المراسلات المكتوبة وفق اتفاق العلا”، دون انعقاد أي اجتماع مباشر.

وجاء التصريح القطري ليدحض تصريحات لمسؤولين استخباريين مصرين لم تسمهما وكالة “رويترز”، زعما فيها أن مسؤولًا بالخارجية القطرية تعهد للقاهرة خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات بما وصفاه بعدم تدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية وتغيير توجه شبكة الجزيرة والاتفاق على اجتماعات لبحث قضايا مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين.

وفيما لم يصدر حتى اللحظة من أي مصدر مستقل ما يدعم إدعاءات المسؤولين المصريين اللذين نسبت إليهما رويترز الخبر، فإن التصريحات القطرية الجديدة التي تنفي عقد أي اجتماعات وتقصر التواصل مع القاهرة لعودة العلاقات على مجرد مكاتبات وكذلك التصريح السابق لوزير الخارجية القطري الذي أكد على أن قطر لا تتدخل في عمل شبكة الجزيرة، كل ذلك يلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية التصريحات المنسوبة للمسؤلين المصريين المجهولين.

وأمس الأربعاء، قالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية. وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العُلا بالسعودية، كما أعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر يوم 12 من الشهر الجاري.

 

وانعقدت قمة العلا في الخامس من الشهر الجاري، وتمخض عنها توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا بريا وجويا وبحريا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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