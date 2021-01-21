قرقاش: نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل ونصبو إلى خليج مزدهر

أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلي أن المصالحة الخليجية تدفع نحو فتح صحفة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال في تغريده عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، “من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”.

وتابع قائلا “نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات”.

من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 21, 2021

وأشار الوزير الإماراتي في وقت سابق، أن القمة الخليجية التي عقدت في السعودية، أنهت الخلاف مع قطر.

وعقدت القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناي/ كانون الثاني الجاري وأعقبها توقيع جميع الأطراف على “بيان العلا”.

وقال قرقاش، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن الإمارات من خلال إعلان قمة العلا ومن خلال الثقة في القيادة السعودية لملف الأزمة الخليجية، أنهت الخلاف مع قطر.

وأوضح أن إعلان العلا هو مجموعة من المبادئ التي تحكم العلاقات خلال المرحلة القادمة وتفتح آفاقا جديدة وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأضاف أن شعوب الخليج تريد المصالحة وطي صفحة الخلاف الذي ظل قائمًا لفترة، وهو الأمر الذي يستدعي خطوات لبناء الثقة في المرحلة القادمة، لافتًا إلى ما وصفها بـ”المسائل الأكثر استعصاءً” التي تتطلب وقتا للحل والتعامل معها بشفافية ونضج.