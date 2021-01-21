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تمديد جديد لحالة الطوارئ في مصر قبل ذكرى الثورة

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير (أرشيف)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير (أرشيف)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202104:29 PM (مكة المكرمة)

وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية، اليوم الخميس، على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ  مرة أخرى، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يبدأ التمديد الجديد، عشية إحياء الذكرى العاشرة لثورة يناير2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن البرلمان المصري وافق بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ الساعة 1 ظهرا من صباح الأحد الموافق 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ويتم تجديد قانون الطوارئ بشكل منتظم منذ 2017.

ونص القرار في مادته الثانية على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ”.

 

وتنص الفقرة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه “يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لمدة 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس”.

وانتقد العديد من الحقوقيين قرار البرلمان، واعتبروا أن القرار الجديد لتمديد حالة الطوارئ يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خشية تجدد مظاهرات مطالبة بالتغيير في ذكرى ثورة يناير.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل الاجتماعي

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