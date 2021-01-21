يوم دامٍ في العراق.. ارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج ببغداد وإدانات عربية ودولية واسعة

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الخميس، التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعاصمة العراقية بغداد، وخلّف عشرات الضحايا، مؤكدةً دعمها للعراق.

وفي وقت سابق الخميس، وقع تفجيران في سوق شعبي بساحة الطيران وسط بغداد، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا و110جرحى، وفق وزارة الصحة العراقية.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، بينما لم تتهم السلطات أي طرف بالتورط في هذين التفجيرين.

الولايات المتحدة

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان، إن هذا الاعتداء عملٌ جبانٌ ومُشين يؤكّدُ مخاطرَ الإرهاب، التي لا يزال يواجهها ملايين العراقيين.

وأدان البيان بشدة التفجير معربًا عن التعازي لذوي الضحيا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

التحالف الدولي

واعتبر التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، أن هجوم بغداد مثال آخر على قتل الإرهابيين العراقيين وإيذاء الساعين للسلام.

وأكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، على الاستمرار في دعم الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار.

تركيا

أدانت السفارة التركية في بغداد، التفجير، مؤكدةً وقوف تركيا مع العراق.

وكتب السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز: “أدين وبشدة المجاميع المجردة من الإنسانية التي أظهرت اليوم وجهها القبيح في بغداد مجددًا بعد فترة طويلة من الزمن”، داعيًا بالرحمة لأرواح الضحايا والشفاء للجرحى، مضيفًا “تركيا كالعادة بجانبكم دوما”.

ادين وبشدة المجاميع المجردة من الانسانية التي اظهرت اليوم وجهها القبيح في بغداد مجددا بعد فترة طويلة من الزمن. الرحمة على ارواح الضحايا والشفاء للجرحى. تركيا كالعادة بجانبكم دوما. 🖤 🇮🇶 🇹🇷 — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) January 21, 2021

إيران

كما قالت سفارة إيران لدى العراق في بيان: “نجدد التأكيد على مواقف إيران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين”.

وأكدت السفارة استعداد إيران لتقديم المساعدات كافة، معربة عن أملها أن تتمكن الجهات الأمنية العراقية من القبض على الضالعين في هذه الجرائم ومعاقبتهم بأسرع وقت ممكن.

منظمة المؤتمر الإسلامي

وفي السياق، أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة العراقية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد العثيمين، في بيان، موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يدين الإرهاب بأشكاله وتجلياته كافة.

الفاتيكان

وأعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن “حزنه العميق” للتفجيرين اللذين وقعا في بغداد واعتبرهما “عملا وحشيا عبثيا”.

وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال البابا (الذي ينوي زيارة العراق في مارس/ آذار المقبل) إنه “واثق من أن الجميع سيسعى لتخطي العنف باخوة وتضامن وسلام”.

وأضاف أنه يصلي من أجل الضحايا الذين سقطوا وأسرهم، والجرحى والعاملين في أجهزة الإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان.

مجلس التعاون الخليجي

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في بيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد على تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

قطر

واستنكرت الخارجية القطرية، بشدة التفجير في العاصمة بغداد، مجددةً موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وقدمت الوزارة في بيان، التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

مصر

وأدانت مصر التفجير، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة صور الإرهاب والتطرف كافة.

كندا

في السياق، استنكر السفير الكندي لدى بغداد، ولريك شانون، بشدة التفجير، واصفًا إياه بالحدث المقرف.

وكتب شانون “ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر الهجوم الإرهابي في منطقة الباب الشرقي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والغفران للقتلى”.

ببالغ الحزن تلقّيت خبر الهجوم الإرهابي في منطقة الباب الشرقي. أستنكر وبشدة هذا الحدث المقرف وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمة والغفران للشهداء. pic.twitter.com/JX78TLVm5j — Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) January 21, 2021

فلسطين

كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التفجير، مقدّما تعازيه لأسر الضحايا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأضاف عباس “نتضامن مع العراق رئيسًا وحكومةً وشعبًا، جراء العمل الإرهابي البشع، الذي استهدف الأبرياء العُزّل”.

الأردن

وأدانت الخارجية الأردنية -واستنكرت بشدة- التفجير، مؤكدةً الوقوف إلى جانب العراق في وجه كل ما يهدد أمنه.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، في بيان، التفجير بالفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهداف وسط العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد @DAAlfayez إدانة المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم. pic.twitter.com/PsTjuZcbP7 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) January 21, 2021

اليمن

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إنها تشاطر الأشقاء في العراق ألم هذا التفجير الإرهابي بحكم معاناتنا من مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتخل بالأمن والاستقرار.

وأكد البيان تأييد اليمن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.