نائب الرئيس البوليفي يدعو إلى محاكمة إسرائيل دوليا (فيديو)

طالب نائب الرئيس البوليفي، ديفيد تشوكيهوانكا، المجتمع الدولى بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

وقال في مقطع مصورة نشره على حسابه على تويتر الأربعاء “لا ينبغي نسيان الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني ضد المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين، بل على العكس، يجب محاكمته لتصبح سابقة يقاس عليها”.

¡Palestina volverá a ser nuevamente! Queremos expresar desde Los Andes toda nuestra solidaridad, nuestro respeto e identificación con la causa del pueblo palestino en su lucha por recuperar su territorio, la paz y la libertad. ¡Jallalla #Palestina 🇵🇸! pic.twitter.com/dqE23alEf7 — David Choquehuanca (@LaramaDavid) January 19, 2021

وأضاف قائلا ” نريد أن نعبر من جبال الأنديز عن تضامننا واحترامنا وتأييدنا لقضية الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة أرضه وحريته. فمع عناق وتحية مفعمة بالأمل، ستتم استعادة فلسطين”.

ودعا المسؤول البوليفي، المجتمع الدولي لدعم حق الشعب الفلسطيني قائلا “على المجتمع الدولي واجب تصحيح المظالم التي تعرض لها هؤلاء الشرفاء والشجعان والمحاربون”.

وأكد تشوكيهوانكا، أن فلسطين كانت موجودة دائمًا وستكون لشعوب العالم، مضيفًا “ولن تطفئ أي قوة نور وإرادة الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة أرضه وسلامته وحريته. ولطالما دافع ذلك الشعب عن هويته وتاريخه وثقافته وأرضه”.

واستطرد قائلا “في هذه الفترة الجديدة يجب أن ينتهي الاحتلال، وتُحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بالعدل، ووقف الحرب”، مشددًا على أن “شعوب العالم ستدعم دائمًا نضال الشعب الفلسطيني”.