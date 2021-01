الرئيس يغازل زوجته ورواج أغنية لأوباما ودعوة مسلمة.. مشاهد مرتبطة بحفل تنصيب بايدن (فيديو)

ارتبط حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بمشاهد وتصرفات -بعضها عفوي- رصدها ناشطون على منصات التواصل وانتشرت على نطاق واسع.

ومن المفارقات، أن الناشطين استذكروا أغنية “Amazing Grace” التي أُديت في حفل تنصيب بايدن، وهي الأغنية ذاتها التي أداها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشكل عفوي في عام 2015 خلال جنازة أقيمت بعد إطلاق نار على كنيسة للسود في ولاية ساوث كارولاينا.

وكان أوباما في أوائل صفوف الحاضرين لحفل تنصيب -نائبه السابق- بايدن الذي بدأ رسميًا، الأربعاء، ولايته رئيسا للولايات المتحدة. وأعاد مغردون تداول مقاطع سابقة لغناء أوباما، لافتين إلى تلك المصادفة.

وقبل حفل التنصيب، كتب بايدن عبر تويتر، معلقًا على مقطع مصور وهو يُغازل زوجته، جيل قبل إلقائه خطاب القسَم، وقال بايدن “أحبك جيلي، أنا ممتن للغاية لوجودك معي في رحلتي المقبلة”.

OMG we're about to have a happily married couple in the White House again!🥰 pic.twitter.com/rCZFZp81Zb

وشارك بايدن فيديو لزوجته جيل وهي تُمسك يده في مشهد افتقده الأمريكيون خلال الـ 4 سنوات السابقة التي ظهر فيها الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في مواقف تعبر عن غضب وخلاف بينهما.

عبرت الرئيسة التنفيذية لمجموعة “Bridging Culture” ديبي المنتصر، وهي أمريكية مسلمة من أصل يمني، في تغريدة على حسابها عن فخرها بحضور مراسم تنصيب بايدن رئيسًا، بعد توجيه الدعوة إليها.

وقالت ديبي “إنه لشرف عظيم لي أن أكون المرأة اليمنية الأمريكية الأولى التي دعيت لحضور صلاة التنصيب، وهذا يعد تأكيدًا على وجود المجتمع اليمني ومعاناته في ظل حظر دخول المسلمين”.

أثارت تغريدة ديبي تفاعلا واسعا واعتبرها مغردون لحظة تاريخية لمناصرة الجالية الإسلامية واليمنية.

وعلى طريقتها الخاصة، احتفت سفارة أيرلندا في أمريكا، بتنصيب بايدن رئيسًا، مشيرةً في تهنئتها بأنه صاحب أصول بالنية أيرلندية.

وربط حساب السفارة على تويتر، بين بايدن، وماري روبنسون رئيسة أيرلندا في الفترة بين عامي 1990 و1997.

واقتبس الحساب كلمة عن روبنسون قالت فيها “بصفتي من مواليد بالينا، وهي واحدة من أكثر المدن الغربية في أقصى مقاطعة غربية في أقصى الدول غربًا بأوربا، أود أن أقول الغرب مستيقظ”.

Ireland taking such pride in #Inauguration2021 . And unsurprisingly @PresidentIRL has sent @JoeBiden part of a most fitting Irish poem — John O’Donohue, “For a New Beginning”: https://t.co/hBygrJyAOC pic.twitter.com/XyowCMh56V

