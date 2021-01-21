بعد أداء القسم على الإنجيل.. القره داغي يعلق على “البعد الديني” في شخصية بايدن

أعرب أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، الخميس، عن تقديره لما أسماه “البعد الديني” في شخصية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

جاء ذلك في تدوينة للقره داغي عبر حسابه على فيسبوك، غداة إعلان الديمقراطي بايدن رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ولفت القره داغي إلى البعد الديني للرئيس جو بايدن، مقدرًا احترامه هوية المجتمع الأمريكي وأدائه قسم اليمين الدستورية على الإنجيل.

وقال القره داغي “إنجيل خاص بعائلة الرئيس بايدن يستفتح الرئيس حكمه بالقسم عليه. كل حاكم لا يحترم هوية مجتمعه لا يستحق أن يحكم. موقف يستحق التنويه به عندما يصحب رئيس أمريكا إنجيلا تعاقبت الأسرة على تناقله أنه يعكس البعد الديني في شخصية بايدن”.

وأضاف “في أمريكا يبدأ الرئيس بايدن حياته الرئاسية بقداس في كنيسة ويقسم على إنجيل ويتخلل الحفل كلمة القس ودعاء، وقد رأيت الحضور وقد نكسوا رؤوسهم عند سماع موعظة القس احترامًا وتواضعًا”.

وتساءل القره داغي “لماذا يقتدي العلمانيون في بلادنا العربية والإسلامية بمظاهر الإلحاد والقصور الأخلاقي ومهاجمة الدين الإسلامي ورموزه ولا يحترمون هوية شعوبهم الجمعية ومقدساتهم الدينية”؟

ووفق إعلام أمريكي، لا ينص دستور الولايات المتحدة على أداء الرؤساء اليمين على كتاب ديني، لكنّ العرف والتقاليد التاريخية، حوّلت الإنجيل إلى جزء من احتفالات التنصيب منذ انتخاب جورج واشنطن عام 1789.

وحظي تنصيب الديمقراطي جو بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، بترحيب دولي واسع بين قادة العالم وحكوماته، أملا في مزيد من الاستقرار وإصلاح بعض الأزمات التي ولدتها سياسات سلفه الجمهوري دونالد ترمب.