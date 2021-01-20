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قتلى في انفجار ضخم انفجر في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد (فيديو)

جانب من صور الدمار الناجم عن التفجير الذي شهدته العاصمة الاسبانية اليوم ( رويترز)
جانب من صور الدمار الناجم عن التفجير الذي شهدته العاصمة الاسبانية اليوم ( رويترز)
20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202108:25 PM (مكة المكرمة)

سُمع دوي انفجار قوي مجهول المصدر بعد ظهر الأربعاء في مبنى كبير وسط العاصمة الإسبانية مدريد حسب ما ذكره التلفزيون الوطني الإسباني وشهود عيان.

وذكرالتلفزيون الإسباني أن الانفجار كان “قويا جدا”، مما أدى إلى انهيار جزئي بمبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية في وسط العاصمة مدريد.

وقال عمدة مدريد إنه تم تسجيل مقتل شخصين على الأقل في حادثة التفجيروإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وأفادت قناة تيلي مدريد التلفزيونية، نقلا عن أجهزة الطوارئ أن عدة قتلى سقطوا نتيجة الانفجار الذي أدى إلى انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.

وفي الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى الحصيلة النهائية للقتلى ومعرفة للأسباب الكامنة وراء التفجير، أفاد شهود عيان بأن قوة الانفجار كانت عنيفة جدا وخلفت الكثيرمن مشاهد الدمار في البنايات المجاورة.

وقد سمع دوي سيارات الإسعاف والوقاية المدنية تهرع إلى مكان الحادث تحسبًا لسقوط مزيد من الضحايا.

وقال عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار في كال توليدو، وهو شارع يقود للخروج من وسط المدينة، ناجم عن تسرب غاز. وأن عمليات البحث عن ضحايا جدد لا زالت متواصلة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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