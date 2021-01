قتلى في انفجار ضخم انفجر في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد (فيديو)

سُمع دوي انفجار قوي مجهول المصدر بعد ظهر الأربعاء في مبنى كبير وسط العاصمة الإسبانية مدريد حسب ما ذكره التلفزيون الوطني الإسباني وشهود عيان.

وذكرالتلفزيون الإسباني أن الانفجار كان “قويا جدا”، مما أدى إلى انهيار جزئي بمبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية في وسط العاصمة مدريد.

BREAK: Significant explosion in Madrid Appears several floors of building destroyed Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 20, 2021

وقال عمدة مدريد إنه تم تسجيل مقتل شخصين على الأقل في حادثة التفجيروإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وأفادت قناة تيلي مدريد التلفزيونية، نقلا عن أجهزة الطوارئ أن عدة قتلى سقطوا نتيجة الانفجار الذي أدى إلى انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.

🇪🇸 #BREAKING

📹 | Footage shows the affected area from the massive explosion taken place a few minutes ago in Spain's Madrid city. @eha_news pic.twitter.com/h0XtEeIlfA — The Lawyer ✘ (@WorldLawyerLive) January 20, 2021

وفي الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى الحصيلة النهائية للقتلى ومعرفة للأسباب الكامنة وراء التفجير، أفاد شهود عيان بأن قوة الانفجار كانت عنيفة جدا وخلفت الكثيرمن مشاهد الدمار في البنايات المجاورة.

وقد سمع دوي سيارات الإسعاف والوقاية المدنية تهرع إلى مكان الحادث تحسبًا لسقوط مزيد من الضحايا.

A huge explosion in Madrid Hope everyone is safe 🙏😢pic.twitter.com/zhgNrjdVk6 — Everything Cristiano (@EverythingCR7_) January 20, 2021

وقال عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار في كال توليدو، وهو شارع يقود للخروج من وسط المدينة، ناجم عن تسرب غاز. وأن عمليات البحث عن ضحايا جدد لا زالت متواصلة.

VIDEO: 🇪🇸 #Madrid emergency services at the site of a strong explosion in the Spanish capital that has killed at least two people, in what appears to have been caused by a gas leak, officials said pic.twitter.com/bG8Cc3nK4y — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021