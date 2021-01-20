ترمب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق لإقامة بلاده علاقات مع إسرائيل

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، مشيدا بقراره إقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولاية ترمب الرئاسية.

وقالت وكالة أنباء البحرين، الثلاثاء، إن الملك حمد تقلّد وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى بفضل جهوده في توطيد العلاقات مع واشنطن و”دعمه لرؤية السلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل”.

تقديرا لدور جلالته في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي .. فخامة الرئيس الأمريكي يمنح جلالة الملك المفدى وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلىhttps://t.co/caMDLShP6k pic.twitter.com/CxsMgddtK7 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 18, 2021

ووقعت البحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في البيت الأبيض برعاية ترمب، بالتزامن مع توقيع الإمارات على اتفاق مماثل.

وشهدت البحرين، مقر الأسطول الأمريكي الخامس، سلسلة من الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات العشر الأخيرة على خلفية تظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي قوبلت بحملات أمنية شديدة.

وتعرضت سلطات البحرين لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات ومع معارضيها، لكن إدارة ترمب تجنبت توجيه الانتقادات لها منذ تسلمها الحكم في 2017.

ويمضي ترمب، الثلاثاء، يومه الأخير في البيت الأبيض في ختام ولاية شهدت انقساما عميقا في الولايات المتحدة.