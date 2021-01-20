سعر جرعة لقاح كورنا في الدول الأفريقية الفقيرة يتراوح بين 3 و10 دولار.. كيف ذلك؟

ستدفع الدول الأفريقية ما يتراوح بين ثلاثة وعشرة دولارات لكل جرعة من لقاح كوفيد-19 مقابل الحصول على 270 مليون جرعة اتفق الاتحاد الأفريقي هذا الشهر على توريدها.

والأسبوع الماضي، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، إن ترتيبات أجريت مع البنك الافريقي لدعم الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على اللقاحات.

وأظهرت الوثيقة التي تضمن الاتفاق بين دول الاتحاد والبنك الأفريقي، أن بإمكان الدول سداد القروض على أقساط على مدى ما يتراوح بين خمس وسبع سنوات.

وتقدم الوثيقة تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية خارج إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف “غافي” للقاحات.

وقال تيم جونز، رئيس السياسات لدى حملة اليوبيل للديون، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل للقضاء على الفقر، “ينبغي ألا يضطر أي بلد للاقتراض من أجل سداد ثمن اللقاح”.

ولم ترد الشركات الموردة للقاحات، وهي فايزر وجونسون آند جونسون ومعهد سيروم الهندي، بعد على طلبات للتعقيب. كما أحجمت أسترا زينيكا، التي سيورد معهد سيروم لقاحها، عن التعليق.

وقال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، إن الأسعار مماثلة لتلك المعروضة من خلال برنامج كوفاكس.

وأضاف نكينجاسونج “اعتقادي هو أن سوق اللقاحات ستُفتح خلال الشهور المقبلة، عندما تدخل جونسون آند جونسون على سبيل المثال وشركات أخرى إلى السوق. “حاليا المهم هو الوصول إلى السوق وضمان كميات وبدء التطعيم”.

اللقاح الذي طورته شركتا “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية ضد كورونا (رويترز)

ويخشى الاتحاد الأفريقي ألا تكفي إمدادات اللقاح التي ستتوفر عبر برنامج كوفاكس في النصف الأول من العام لتلبية ما يزيد على احتياجات العاملين على الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي.

ومن المقرر أن يبدأ كوفاكس توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير شباط، مخصصا نحو 600 مليون جرعة لأفريقيا هذا العام أما الجرعات التي اتفق الاتحاد الأفريقي عليها فمن المقرر أن تبدأ الوصول في مارس آذار.

تطعيم 60% من السكان

لقاح أسترا زينيكا هو الخيار الأرخص وواحد من أفضل اللقاحات بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا، إذ لا يحتاج للتخزين في درجات شديدة البرودة بعكس لقاح فايزروشريكتها الألمانية بيونتك.

وأفادت مسودة الوثيقة بأن معهد سيروم سيوفر 100 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا بسعر ثلاثة دولارات للجرعة، وهو تقريبًا نفس السعر الذي يعرضه على الحكومة الهندية. وتكفي هذه الكمية لتطعيم 50 مليون شخص بجرعتين.

وأظهرت المسودة أن فايزر ستوفر 50 مليون جرعة بسعر 6.75 دولار. ويدفع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة نحو 19 دولارًا للجرعة فيما تدفع إسرائيل 30 دولارًا.

أما جونسون آند جونسون، المتوقع أن تعلن نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحها خلال الأسابيع المقبلة، فستوفر 120 مليون جرعة من لقاحها، الذي يحتاج التطعيم به جرعة واحدة، مقابل عشرة دولارات للجرعة.

وتسعى أفريقيا إلى تطعيم 60 في المئة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المقبلة لتحقيق قدر ما من المناعة الجماعية أو ما يُعرف بمناعة القطيع.