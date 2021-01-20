حذاء كامالا هاريس يسبب إحراجا لمجلة الموضة الشهيرة “فوغ”

أعلنت مجموعة “كوندي ناست” المالكة للمجلة الأمريكية الشهيرة “فوغ” ،أمس الثلاثاء، عن تغيرها لغلاف العدد الخاص للمجلة استجابة لرغبة جمهورها.

جاء هذا الإعلان، عقب انتقادات واسعة نالت من غلاف العدد الخاص ( بالانتخابات الأمريكية) للمجلة، والذي تصدرته صورة لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وهي ترتدي حذاء رياضيا وملابس غير رسمية، وهو ما اعتبر أمراًغير “لائق” وأن هذا الصورة غير رسمية ولا تليق بالمناسبة ومنصب هاريس الجديد.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star! Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

بينما وجه مغردون اتهامات للمجلة بأنها حاولت “تفتيح” لون بشرة وجه أول امرأة سوداء تصل لهذا المنصب.

إلا أن مديرة المجلة، آنا وينتور، أكدت أنه لم يكن لديها ” أي نية للتقليل من أهمية الانتصار الرائع لنائبة الرئيس المنتخبة بأي شكل من الأشكال”، على حد قولها.

The cover with the pink backdrop is so fugly please stop sharing it, she deserves better — Sharon ☕️👩🏾‍🍳 (@foreversmsm) January 10, 2021

وقال المتحدث باسم المجموعة: “تقديرا للاهتمام الكبير بالغلاف عبر الإنترنت وللاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، سنصدر نسخا محدودة من العدد الخاص بتنصيب” رئيس الولايات المتحدة الـ46.

وأضاف المتحدث أن هذا العدد قُرر إصداره بالتزامن مع حفل تنصيب الثنائي الديموقراطي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

Vogue to release new Kamala Harris cover after original sparks backlash https://t.co/DRmPAL2lPc — Silvia Frota (@SVFrota) January 20, 2021

واستبدلت المجلة الصورة محل الانتقاد، بأخرى أكثر كلاسيكية ( رسمية) تظهر كامالا هاريس، مرتدية بدلة رسمية وهي قابضة يديها مع خلفية بألوان هادئة.

لكن الصورتين اللتين التقطهما المصور الأسود تايلر ميتشل ستظهران معا على النسخة الالكترونية للمجلة.

وأشارت المجلة عبر حسابها على ” تويتر” أن كامالا هاريس، هي نجمة الغلاف لشهر فبراير/شباط، وأشارت إلي أن الخطوة الأولى أمام هاريس كانت “صنع التاريخ” في إشارة إلي وصولها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، إلا أن أمامها مهمة ضخمة الآن تتمثل في إخراج الولايات المتحدة من أزمتها.

وأعدت المجلة ملفا تعريفيا كاملا بنائبة الرئيس الأمريكي، منذ ولادتها وحتي المهام المنوط القيام بها عقب توليها هذا المنصب.