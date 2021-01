حذاء كامالا هاريس يسبب إحراجا لمجلة الموضة الشهيرة “فوغ”

أعلنت مجموعة “كوندي ناست” المالكة للمجلة الأمريكية الشهيرة “فوغ” ،أمس الثلاثاء، عن تغيرها لغلاف العدد الخاص للمجلة استجابة لرغبة جمهورها.

جاء هذا الإعلان، عقب انتقادات واسعة نالت من غلاف العدد الخاص ( بالانتخابات الأمريكية) للمجلة، والذي تصدرته صورة لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وهي ترتدي حذاء رياضيا وملابس غير رسمية، وهو ما اعتبر أمراًغير “لائق” وأن هذا الصورة غير رسمية ولا تليق بالمناسبة ومنصب هاريس الجديد.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021