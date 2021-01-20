بعد تنصيبه رئيسا.. جو بايدن يؤكد انتصار الديمقراطية ويتعهد بمعالجة شاملة لأزمات أمريكا

بعدما أدى القسَم رئيسًا للولايات المتحدة، تعهد جو بايدن في كلمته خلال حفل التنصيب، اليوم الأربعاء، بمعالجة شاملة لأزمات بلاده وأن يكون رئيسًا لكل الأمريكيين، مؤكدًا أن “الديمقراطية انتصرت”.

وقال بايدن في مستهل خطاب القسَم “أعدكم بأنني سأكون رئيسا لجميع الأمريكيين دون استثناء، وذلك في إشارة لرفضه سياسة التفرقة التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب الذي رفض الحضور إلى مكان التنصيب واستقبال خلفه الديمقراطي”.

وأشاد بيوم “أمل” و”انتصار للديمقراطية” في البلاد، داعيًا الأمريكيين إلى “الوحدة وتسوية الخلافات الساسية ومكافحة جائحة كورونا كأمة واحدة”. وطالب بايدن الحضور بالوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا كوفيد-19.

ووعد الرئيس الأمريكي الجديد بـ “الحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي” بعد أسبوعين فقط على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وشدد بايدن على أنه يجب “أن تواجه الإرهاب المحلي وسوف نهزمه”. وقال “سأقف أمام أفراد العصابة التي تسعى لتكميم أفواه الأمريكيين”.

وأكد أن حرية التعبير أمر أساسي لرأب الصدع بين الأمريكيين، مطالبًا الجميع بمساعدته والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف.

كذلك حث الرئيس الجديد، الأمريكيين على رفض التلاعب بالوقائع، في إشارة ضمنية إلى ترمب الذي رفض طيلة أسابيع الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وأشاع عبارة “أخبار كاذبة”.

وقال “يجب ألا تؤدي كل الاختلافات إلى حرب شاملة. وعلينا أن نرفض الثقافة (التي تشهد) التلاعب بالحقائق نفسها وحتى اختراعها”.

وأضاف “هناك حقيقة وهناك أكاذيب، أكاذيب تطلق من أجل السلطة والكسب. وعلى كلّ منا واجب ومسؤولية، كونه مواطنًا أمريكيًا، وخصوصًا باعتباره مسؤولا (…) الدفاع عن الحقيقة ومحاربة الأكاذيب”.

وكان بايدن (78 عامًا) كتب قبل ذلك بقليل أن الولايات المتحدة تشهد “يوما جديدا”.