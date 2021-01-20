تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد تأديته ونائبته اليمين الدستورية

أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليبدأ ولايته رسميا ويصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، خلفا لدونالد ترمب.

وبدأ، قبل قليل، حفل تنصيب بايدن، الذي أدى فيه القسم رئيسا للبلاد، كما أدت كامالا هاريس اليمن الدستورية نائبة للرئيس. ووصل بايدن وهاريس إلى مكان التنصيب في الكونغرس، بعد حضور قداس في كنيسة بالعاصمة واشنطن.

وبعد أداء القسم بدأ بايدن بإلقاء خطابه على منصة التنصيب أمام مبنى الكونغرس في العاصمة، في حفل حضره مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته، ورؤساء أمريكيون سابقون ومسؤولون في الكونغرس. وفي خطابه، أكد بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، لافتًا إلى أن حفل تنصيبه رئيسا هو انتصار للديمقراطية.

وقبل الخطاب، أدى بايدن القسم الرئاسي أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وقبله أتدت نائبته كامالا هاريس القسم، أمام القاضية المعاونة سونيا سوتومايور .

ويحل جو بايدن -الرئيس الـ 46 للبلاد- في البيت الأبيض بعد انتهاء حفل تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، لكن لن يكون في استقبالهما ترمب وزوجته، بل رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

ووكان الرئيس السابق دونالد ترمب غادرالبيت الأبيض متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء فترة حكمه، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، تاركًا رسالة لبايدن لم تُكشف تفاصيلها.

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التطورات أولًا بأول:

تويتر يحول الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى جو بايدن.

بايدن: الديمقراطية لن تموت في بلدنا.

بايدن: سأدافع عن الدستور وعن ديمقراطيتنا.

بايدن: سنكون على قدر المسؤولية وسنؤمن عالما أفضل لأولادنا.

بايدن: واجهنا تحديات صعبة.

بايدن: بإمكاننا أن نكون أمة أفضل.

بايدن: سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.

بايدن: سنقوم بإعادة تحالفاتنا.

بايدن: يجب أن ندافع عن الحقيقة ونهزم الأكاذيب.

بايدن: الديمقراطية انتصرت.

بايدن: أفهم أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى المستقبل بقلق.

بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.

بايدن: الاختلاف يجب ألا يؤدي إلى التفرقة.

بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.

بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.

بايدن: لنبدأ بداية جديدة.

بايدن: لن نفشل أبدا في أمريكا.

بايدن: هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات.

بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.

بايدن: نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.

بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا.

بايدن: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي.

بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.

بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.

بايدن: البلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب.

بايدن: هذه لحظة انتصار الديمقراطية.

جو بايدن يلقي خطاب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.

جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

هاريس تؤدي اليمن الدستورية كنائب للرئيس الأمريكي (رويترز)