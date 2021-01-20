تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد تأديته ونائبته اليمين الدستورية

أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليبدأ ولايته رسميا ويصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، خلفا لدونالد ترمب.
وبدأ، قبل قليل، حفل تنصيب بايدن، الذي أدى فيه القسم رئيسا للبلاد، كما أدت كامالا هاريس اليمن الدستورية نائبة للرئيس. ووصل بايدن وهاريس إلى مكان التنصيب في الكونغرس، بعد حضور قداس في كنيسة بالعاصمة واشنطن.
وبعد أداء القسم بدأ بايدن بإلقاء خطابه على منصة التنصيب أمام مبنى الكونغرس في العاصمة، في حفل حضره مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته، ورؤساء أمريكيون سابقون ومسؤولون في الكونغرس. وفي خطابه، أكد بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، لافتًا إلى أن حفل تنصيبه رئيسا هو انتصار للديمقراطية.
وقبل الخطاب، أدى بايدن القسم الرئاسي أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وقبله أتدت نائبته كامالا هاريس القسم، أمام القاضية المعاونة سونيا سوتومايور .
ويحل جو بايدن -الرئيس الـ 46 للبلاد- في البيت الأبيض بعد انتهاء حفل تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، لكن لن يكون في استقبالهما ترمب وزوجته، بل رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.
ووكان الرئيس السابق دونالد ترمب غادرالبيت الأبيض متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء فترة حكمه، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، تاركًا رسالة لبايدن لم تُكشف تفاصيلها.