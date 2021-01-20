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تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد تأديته ونائبته اليمين الدستورية

جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة (رويترز)
جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة (رويترز)
20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202110:01 PM (مكة المكرمة)

أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليبدأ ولايته رسميا ويصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، خلفا لدونالد ترمب.

وبدأ، قبل قليل، حفل تنصيب بايدن، الذي أدى فيه القسم رئيسا للبلاد، كما أدت كامالا هاريس اليمن الدستورية نائبة للرئيس. ووصل بايدن وهاريس إلى مكان التنصيب في الكونغرس، بعد حضور قداس في كنيسة بالعاصمة واشنطن.

وبعد أداء القسم بدأ بايدن بإلقاء خطابه على منصة التنصيب أمام مبنى الكونغرس في العاصمة، في حفل حضره مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته، ورؤساء أمريكيون سابقون ومسؤولون في الكونغرس. وفي خطابه، أكد بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، لافتًا إلى أن حفل تنصيبه رئيسا هو انتصار للديمقراطية.

وقبل الخطاب، أدى بايدن القسم الرئاسي أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وقبله أتدت نائبته كامالا هاريس القسم، أمام القاضية المعاونة سونيا سوتومايور .

ويحل جو بايدن -الرئيس الـ 46 للبلاد- في البيت الأبيض بعد انتهاء حفل تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، لكن لن يكون في استقبالهما ترمب وزوجته، بل رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

ووكان الرئيس السابق دونالد ترمب غادرالبيت الأبيض متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء فترة حكمه، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، تاركًا رسالة لبايدن لم تُكشف تفاصيلها.

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التطورات أولًا بأول:

  • تويتر يحول الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى جو بايدن.
  • بايدن: الديمقراطية لن تموت في بلدنا.
  • بايدن: سأدافع عن الدستور وعن ديمقراطيتنا.
  • بايدن: سنكون على قدر المسؤولية وسنؤمن عالما أفضل لأولادنا.
  • بايدن: واجهنا تحديات صعبة.
  • بايدن: بإمكاننا أن نكون أمة أفضل.
  • بايدن: سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.
  • بايدن: سنقوم بإعادة تحالفاتنا.
  • بايدن: يجب أن ندافع عن الحقيقة ونهزم الأكاذيب.
  • بايدن: الديمقراطية انتصرت.
  • بايدن: أفهم أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى المستقبل بقلق.
  • بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.
  • بايدن: الاختلاف يجب ألا يؤدي إلى التفرقة.
  • بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.
  • بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.
  • بايدن: لنبدأ بداية جديدة.
  • بايدن: لن نفشل أبدا في أمريكا.
  • بايدن: هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات.
  • بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.
  • بايدن: نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.
  • بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا.
  • بايدن: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي.
  • بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.
  • بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.
  • بايدن: البلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب.
  • بايدن: هذه لحظة انتصار الديمقراطية.
  • جو بايدن يلقي خطاب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.
  • جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
  • جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.
هاريس تؤدي اليمن الدستورية كنائب للرئيس الأمريكي (رويترز)
  • كامالا هاريس تصبح أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
  • كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي.
  • ترمب يصدر عفوا رئاسيا جديدا لصالح ألبرت بيرو أحد أصدقائه المدان بالتهرب الضريبي.
  • بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا وكامالا هاريس نائبة له.
  • الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته يتوجهان إلى منصة التنصيب.
  • نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس وزوجها يصلان إلى مكان حفل التنصيب.
  • ترمب يصل إلى ولاية فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته.
  • نيويورك تايمز: نائب الرئيس مايك بنس ترك رسالة لخليفته كامالا هاريس.
  • جورج بوش وزوجته يصلان مكان تنصيب جو بايدن.
  • باراك أوباما وزوجته يصلان إلى مكان التنصيب.
  • استمرار وصول الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
  • حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يبدأ بعد قليل.
  • مديرة الاتصالات المقبلة بالبيت الأبيض: لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين بايدن وترمب قبل حفل التنصيب.
  • رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يصل إلى حفل التنصيب.
  • رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي تصل إلى مبنى الكونغرس.
  • الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى الكونغرس.
  • سي إن إن: إخلاء مبنى المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة.
  • مايك بنس يصل منصة حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.
  • موكب الرئيس المنتخب جو بايدن يغادر باتجاه منصة حفل التنصيب.
  • بدء وصول الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.
  • بايدن ونواب بالكونغرس ينهون قداسا في كنيسة بالعاصمة واشنطن قبيل التنصيب.
  • النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن: نأمل الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أمريكا كأفضل بلد في العالم.
  • النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن: ما يجمع الأمريكيين أكثر مما يفرقهم.
  • 17 نائبا جمهوريا يبعثون رسالة مشتركة للرئيس المنتخب جو بايدن ويؤكدون تطلعهم للعمل معه.
  • ترمب ترك رسالة لجو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته.
  • بايدن في تغريدة: إنه يوم جديد في أمريكا.
  • طائرة الرئيس المنصرف ترمب تغادر واشنطن متجهة إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته.
  • ترمب: سنعود بطريقة أو بأخرى.
  • ترمب: أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا.
  • ترمب قبيل مغادرته إلى فلوريدا: أريد أن أقول وداعا لكنني آمل ألا يكون الوداع لوقت طويل وأن نلتقي مجددا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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