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بعد خروجه من البيت الأبيض.. مستقبل ترمب الفني في خطر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ماكولي كولكي بطل فيلم (Home Alone2) (مواقع التواصل)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ماكولي كولكي بطل فيلم (Home Alone2) (مواقع التواصل)
20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202105:09 PM (مكة المكرمة)

أعلنت نقابة الممثلين الأميركيين أنها شرعت في إجراءات تأديبية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتهية ولايته اليوم الأربعاء.

وأشارت النقابة، أن تلك الإجراءات ققد تؤدي إلى طرد ترمب، الذي كان لمدة طويلة مقدماً لبرنامج تلفزيون الواقع الشهير “ذي أبرانتيس”.

وصوتت النقابة “بغالبية ساحقة” لبدء  إجراءات في حق ترمب تتعلق بانتهاك الدستور، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني.

وستدرس اللجنة التأديبية في نقابة “ساغ-أفترا” تورط ترمب في هذه الأحداث.

ورأت رئيسة النقابة ،غابرييل كارتريس، في بيان، أمس الثلاثاء، أن ترمب “هاجم القيم التي تعتبرها هذه النقابة مقدسة وهي الديمقراطية والحقيقة واحترام المواطنين من كل الأعراق والأديان وحرية الصحافة”.

وستنظر اللجنة التأديبية أيضاً في “حملة التضليل الإعلامي الخطيرة الهادفة إلى تشويه سمعة الصحفيين وتهديدهم” والتي قادرها الرئيس المنتهية ولايته، بحسب بيان النقابة.

ويشكل الممثلون القسم الأكبر من أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 ألفاً، ولكن بينهم أيضاً عدد كبير من المتخصصين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ويواجه ترمب في حال إدانته عقوبة قد تصل إلى تعليق عضويته أو حتى إلى طرده من النقابة التي توفر عموماً لأعضائها مزايا التقاعد بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وانضم ترمب إلى النقابة عام 1989، وفق ما أفاد موقع “ديدلاين” المتخصص.

وإلى جانب تقديمه “ذي ابرانتيس” اعتباراً من عام 2004، اشتهر دونالد ترمب على الشاشة بمشهد في “هوم ألون 2: لوست إن نيويورك” (1992)، لكنه مثّل أيضاً في فيلم “زولاندر” وفي عدد من المسلسلات التلفزيونية.

وشهدت الأيام الماضية مطالبات الإلكترونية تطالب فريق عمل فيلم ” هوم الون” بحذف مشهد ترمب من الفيلم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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