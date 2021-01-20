الصحة العالمية: النسخة البريطانية من كورونا تغزو 60 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

وقالت المنظمة، في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية، رُصدت في 23 دولة ومنطقة إلى اليوم بزيادة ثلاث دول عن العدد الذي سجل في 12 يناير/كانون الثاني.

وأضافت المنظمة أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما “بي1″ الذي رصد في ولاية” أمازوناس” واكتشف أيضا في اليابان في أربعة أشخاص قادمين من البرازيل ونسخة متحولة أخرى.

وتابعت “حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة إن كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة”.

لكنها أشارت إلى أن خصائصها الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب إفريقيا تتطلب دراسات أخرى.

والنسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين في المئة من الفيروس المستجد الأصلي وموجود في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية.

أما الفيروس المتحور لجنوب إفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.

والنسختان المتحورتان من الفيروس أسرع انتشارا لكنهما ليستا أكثر خطورة إلا أنهما تسببان زيادة في الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار، كما أنها تطرح تساؤلات عن فعالية اللقاحات ضدها لكن لا شيء حتى الآن يدل على أن المنتجات المستخدمة حتى الآن أقل فعالية.

وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من مليوني شخص في العالم.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 9 في المئة حتي 17يناير/كانون الثاني بالمقارنة بالأسبوع الأول من بداية عام 2020. وقد بلغا عددا قياسيا هو 93 ألف وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.