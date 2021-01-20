أهالي مخيم بإدلب “يستغيثون” بعد تدمير خيامهم (فيديو)

في مشهد قاس يتكرر كل شتاء، داخل مخيمات النازحين السورية، تسببت أمطار وفيضانات متواصلة خلال الأيام الماضية في تشريد أكثر من 40 أسرة.

وتعرض عديد من مخيمات النازحين، خلال الأيام الماضية للغرق، بينما كان نصيب مخيم”الحاسوب” بمدينة معرة مصريين شمال إدلب، في سوريا، الغرق بالكامل .

وناشد أهالي مخيم “الحاسوب”، المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية لانقاذهم بعدما غمرت مياه الأمطار خيامهم .

وتسببت الأمطار الغزيرة منذ الأحد الماضي، في غرق المخيم وهدم بعض خيامه بالكامل، كما أعاقت حركة التنقل داخل المخيم.

وكشف أهالي المخيم في مقطع مصور، عن دخول المياه لخيامهم وغرق أمتعتهم وفرشرهم، إلى جانب محاصرتهم بسبب غرق الطرق ومحيط الخيام.

“لا جابولنا تدفئة ولا جابولنا صوبات”، هكذا اشتكي سكان المخيم من عدم توجيه أي مساعدات تمكّن أهالي المخيم من الصمود في وجه المنخفض الجوي الذي فاقم معاناتهم.

وأشار أهالي المخيم إلى عدم استجابة أي جهة للمناشدات التي وجهوها إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة الأهالي، بينما توجهت طواقم من الدفاع المدني في محاول لفتح الطرق وتصريف المياه المتراكمة.

وبحسب الأهالي، فهناك 40 أسرة تعيش في المخيم منذ أكثر من عام.

وأوضح أحد سكان المخيم:”أن أكثر من 20 أسرة يجتمعون في خيمة واحدة عقب الأضرار التي لاحقت بالخيام وانهيار بعضها بسبب الأمطار”.

وتعرض أكثر من 145 مخيما للغرق في الشمال السوري خلال المنخفض الجوي الحالي وسط مطالبات بإمداد سكان المخيمات بخيام جديدة ومعدات للتدفئة في ظل سوء الأوضاع التي خلفتها الهطولات المطرية الكثيفة على مخيمات تفتقر لأدني مقومات البنية التحتية.