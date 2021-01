مصر: إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول للزوار بعد إغلاق 12 عاما

قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول، بمنطقة وادي الملوك الغنية بقبور ملوك مصر القديمة، في جبانة طيبة غرب مدينة الأقصر.

وتفقّد وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، المقبرة-التي تحمل الرقم 16- ظهر السبت، للوقوف على إنجاز أعمال ترميم المقبرة وحماية معالمها ونقوشها ورسومها وتقوية ألوانها، فضلًا عن ترميم التابوت.

ويضم التابوت مومياء الملك رمسيس الأول، قبل تعرضها للسرقة قبل عقود مضت، إذ غابت عن مصر على يد لصوص ومهربي الآثار المصرية القديمة عام 1860، إلى أن عادت لمصر مجدّدًا، عام 2009.

زار د. خالد العناني وادي الملوك بالاقصر حيث تم إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول بعد ترميمها Dr. Khaled El Enany, visited the Valley of the Kings in Luxor, where the tomb of King Ramses I was reopened after its restoration pic.twitter.com/1HcxI6ikZ5

وقال مدير منطقة آثار وادي الملوك، الأثري علي رضا "إن مقبرة الملك رمسيس الأول لها أهمية تاريخية وأثرية خاصة، لكونها مقبرة مؤسس الأسرة التاسعة عشرة في مصر القديمة".

وأشار رضا إلى أن أعمال حماية المقبرة كانت تحظي بمتابعة دورية من وزير السياحة والآثار، وإشراف مستمر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفي وزيري.

وتابع: "كان الحرص كبيرًا على افتتاح المقبرة قبل موسم إجازات نصف العام بالمدارس والجامعات؛ لتمكين المصريين بجانب الزوار الأجانب، من مشاهدة جانب مهم من تاريخ مصر القديمة، والتعرف على سيرة الملك الذي أسس واحدة من الأسرة المهمة في التاريخ المصري القديم".

Egypt reopens tomb of Ramses I in the Valley of the Kings in Luxor after its restoration. The tomb was sealed to visitors for 12 years. Floors were restored & walls were cleaned from remains of birds & bats, existing inscriptions were restored & cleaned and the soot was removed. pic.twitter.com/pux4dB5tdm

