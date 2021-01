مسلمو سريلانكا: الحرق القسري لجثث موتى كورونا دوافعه سياسية

قال زعيم حزب المؤتمر الإسلامي السريلانكي رؤوف حكيم إن الحرق القسري لجثث المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) يحرم أقليات البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية، واعتبر أن ذلك القرار ينطوي على "دوافع سياسية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حكيم، الجمعة، لوكالة الأناضول وتطرق خلالها إلى قرار الحكومة السريلانكية حرق جثث جميع المتوفين بسبب كورونا دون تمييز بين أديانهم، مشيرًا إلى أن القرار الجاري تنفيذه منذ مارس/ آذار 2020، له أغراض سياسية بحتة.

وقال: "تنفيذ القرار هو استمرار لمشروع تحريض الأغلبية في البلاد ضد الأقلية المسلمة"، وتابع "بدأ هذا المشروع بعد الهجمات التي استهدفت كنائس في 2019".

واعتبر أن "الهجمات كانت أداة مفيدة للغاية للحكومة لتنفيذ أهدافها السياسية، أما الأداة الجديدة المستخدمة الآن هي حرق جثث المسلمين المتوفين بسبب كورونا قسرا".

ولفت إلى أن الحكومة كانت تبحث باستمرار عن أعذار لاستفزاز المسلمين منذ هجمات أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 21 أبريل 2019، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق خلّفت 321 قتيلا و521 جريحًا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، وتبنى تنظيم تنظيم الدولة المسؤولية عنها.

وأشار حكيم إلى أن الحكومة تحاول بث الرعب لدى المسلمين من خلال حرق الجثث الذي لا يستند على أي أساس علمي، مضيفًا أن "الحرق القسري لموتى كورونا يعزل الأقليات السريلانكية، ويسبّب أيضًا أضرارًا اجتماعية خطيرة"، مبيّنًا أن الموجة الثانية من الوباء تنتشر حاليًا في سريلانكا.

وقال: "في هذه المرحلة، بعض المجموعات داخل الحكومة تتهم المسلمين بعرقلتها في حربها ضد كورونا، رغم أن المؤتمر الإسلامي السريلانكي ينصح المسلمين في جميع أنحاء البلاد بالامتثال الصارم لإجراءات الحكومة ضد كورونا ومساعدة قوات الأمن".

وتابع: "ولكن مع التنفيذ القسري لمحارق الجثث، فإن الحكومة تثير حفيظة المسلمين ضدها، وهذا الوضع يضر ببيئة الوئام والتضامن في مكافحة الوباء. رغم أننا نحتاج إلى العمل معًا للتغلب على الآثار الاقتصادية للوباء".

واستذكر زعيم الحزب الإسلامي انتقادات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للتنفيذ الإلزامي لمحارق الجثث.

On behalf of all true Sri Lankans, I thank you for your Government’s generosity Speaker @MohamedNasheed. However, acceding to that offer shall be a blunt dismissal and gross violation of the equal freedoms afforded to the Muslim community, who are rightful citizens of Sri Lanka. https://t.co/NMayDXIYuI

— Ali Zahir Moulana (@alizmoulana) December 15, 2020