تقرير: إسرائيل تستعد لهجوم إيراني

أفادت تقارير إعلام إسرائيلية السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني تنفذه مليشيات عراقية أو يمنية.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أجرى، خلال الأسبوع الماضي، تقييمات حول إمكانية نشر إيران قوات موالية لها في اليمن أو العراق، من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ أو طائرات من دون طيار.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب قناة "كان"، إلى أن إيران ستحاول إيذاء إسرائيل من خلال دولة أخرى قد تكون العراق أو اليمن.

ويعتقد الجيش أن طهران تستعد لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن المليشيات الموالية لإيران في العراق، أو الحوثيين في اليمن، قد تنفذ عمليات ضد إسرائيل على أراضيها.

والأسبوع الماضي، حذر رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، الدول الحليفة لإيران من أيّ هجوم ضد أهداف إسرائيلية.

يتزامن ذلك مع دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، السبت، لتجنب "فخ" إسرائيلي مزعوم لإشعال الحرب بشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وجاء التحذير في ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق) في ضربة بطائرة مسيرة بالعراق.

وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بانتظام على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك قرب السفارة الأمريكية، في حين لم تعلن أي جماعة معروفة مدعومة من إيران مسؤوليتها.

وقال ظريف على تويتر "تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين، لتضع (الرئيس دونالد) ترمب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)"، مضيفًا "احذر الفخ يا دونالد ترمب. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة".

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region

Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war.

Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests.

— Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020