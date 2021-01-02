قبل أيام من القمة الخليجية: رسالة من أمير الكويت للسيسي حول المصالحة

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول المصالحة بين الرباعي العربي وقطر.

وبذلك يكون الأمير نواف، الذي تتوسط بلاده لحل الأزمة الخليجية، أرسل رسائل لجميع أطراف الأزمة، بعدما بعث رسائل مماثلة لقادة قطر والسعودية والإمارات والبحرين، قبيل أيام من قمة خليجية يُرتقب أن تسفر عن اتفاق للحل.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، سلم مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة للسيسي تضمنت "سبل دعم العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بشأن فحواها.

لكن بيان للرئاسة المصرية قال إن الرسالة التي تسلمها السيسي تضمنت "آخر تطورات المساعي والجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية".

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بجهود المصالحة؛ أعرب السيسي عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة".

وأشار إلى "الدور المقدر للسعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية".

وقال البيان إن السيسي أكد على " ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي."

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، بعث أمير الكويت رسائل خطية منفصلة لكل من أمير قطر، وسلطان عمان، ورئيس الإمارات، والعاهلين السعودي والبحريني، تطرقت أغلبها إلى العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.

والجمعة، سلم مبعوث أمير الكويت رسالة أخرى إلى أمين مجلس التعاون الخليجي نایف الحجرف، في مقر المجلس بالریاض، تطرقت إلى ترتيبات اجتماع القمة المرتقب عقدها في محافظة العلا غربي السعودية، الثلاثاء المقبل.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها "للإرهاب" وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بـ"الإرهاب"، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".