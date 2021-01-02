"عاش يا حاج".. مسنٌ فلسطيني يشعل منصات التواصل في مواجهات ضد الاحتلال (فيديو)

أثارت مشاهد لمشاركة مسن فلسطيني في مواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة دير جرير (شمال شرق رام الله) تفاعلات كبيرة وثناء رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مشاهد مصورة، الجمعة، مشاركة مسن فلسطيني بالمواجهات، بلحيته وعباءته البيضاء التي وضع في جيوبها حصى وحجارة لرشق جنود الاحتلال بها.

ولاقت صور وفيديوهات الشيخ الفلسطيني وهو يشارك بهمّة وشجاعة، ثناءً ودعمًا واسعين عبر المنصات؛ فكتب مغردون عبارات وجهوا عبرها التحية لليد التي تقاوم عدوها، ولشجاعة الفلسطيني رغم كبر سنه، وأنه كان الأبرز في صفوف المواجهات.

عاش يا حج pic.twitter.com/eEtmgzT4fw — أحمد العربي (@AShehade) January 1, 2021

وكتب الحقوقي ورئيس المرصد الأورمتوسطي رامي عبده: "عجوز يقاوم عجز أمّة"، فيما عقّب المحلل والكاتب صالح النعامي: "إنه الفلسطيني عندما يفرض روايته".

عجوز يقاوم عجز أمة!

من فلسطين المحتلة هذا اليوم pic.twitter.com/btivIv1jNw — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 1, 2021

"لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك"، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس" الفلسطيني عندما يفرض روايته pic.twitter.com/Rf6BekBQtk — د.صالح النعامي (@salehelnaami) January 2, 2021

وغرّد حساب (أبو هواش) عبر تويتر: "هذه لوحة فنية من مواجهات رام الله، ثبات الأقدام، ضيق الثوب، غطاء الرأس، واللحية البيضاء، وامتداد المقلاع إلى آخره".

مهما فعلنا

مهما قلنا

أفعالنا وأقوالنا لا تصل لحجم ذرة من سنام رباط أهل #فلسطين pic.twitter.com/6umpxgVb0g — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) January 2, 2021

هذه لوحة فنية من مواجهات اليوم في رام الله، ثبات الأقدام، ضيق الثوب، غطاء الرأس، واللحية البيضاء، وامتداد المقلاع الى آخره pic.twitter.com/2emEjgE432 — Abuhawash (@Abuhawash10) January 1, 2021