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"عاش يا حاج".. مسنٌ فلسطيني يشعل منصات التواصل في مواجهات ضد الاحتلال (فيديو)

مسن فلسطيني يشارك في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)
مسن فلسطيني يشارك في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)
2/1/2021

أثارت مشاهد لمشاركة مسن فلسطيني في مواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة دير جرير (شمال شرق رام الله) تفاعلات كبيرة وثناء رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مشاهد مصورة، الجمعة، مشاركة مسن فلسطيني بالمواجهات، بلحيته وعباءته البيضاء التي وضع في جيوبها حصى وحجارة لرشق جنود الاحتلال بها.

ولاقت صور وفيديوهات الشيخ الفلسطيني وهو يشارك بهمّة وشجاعة، ثناءً ودعمًا واسعين عبر المنصات؛ فكتب مغردون عبارات وجهوا عبرها التحية لليد التي تقاوم عدوها، ولشجاعة الفلسطيني رغم كبر سنه، وأنه كان الأبرز في صفوف المواجهات.

وكتب الحقوقي ورئيس المرصد الأورمتوسطي رامي عبده: "عجوز يقاوم عجز أمّة"، فيما عقّب المحلل والكاتب صالح النعامي: "إنه الفلسطيني عندما يفرض روايته".

 

وغرّد حساب (أبو هواش) عبر تويتر: "هذه لوحة فنية من مواجهات رام الله، ثبات الأقدام، ضيق الثوب، غطاء الرأس، واللحية البيضاء، وامتداد المقلاع إلى آخره".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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