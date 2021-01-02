"عاش يا حاج".. مسنٌ فلسطيني يشعل منصات التواصل في مواجهات ضد الاحتلال (فيديو)

قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجن “ريمون” الإسرائيلي، نقلت ثلاثة من ممثلي الأسرى إلى عزل “أيلا” ورفضت الإفصاح عن نتائج عينات تحاليل كورونا التي أجريت لهم.
أثارت مشاهد لمشاركة مسن فلسطيني في مواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة دير جرير (شمال شرق رام الله) تفاعلات كبيرة وثناء رواد منصات التواصل الاجتماعي.
ووثقت مشاهد مصورة، الجمعة، مشاركة مسن فلسطيني بالمواجهات، بلحيته وعباءته البيضاء التي وضع في جيوبها حصى وحجارة لرشق جنود الاحتلال بها.
ولاقت صور وفيديوهات الشيخ الفلسطيني وهو يشارك بهمّة وشجاعة، ثناءً ودعمًا واسعين عبر المنصات؛ فكتب مغردون عبارات وجهوا عبرها التحية لليد التي تقاوم عدوها، ولشجاعة الفلسطيني رغم كبر سنه، وأنه كان الأبرز في صفوف المواجهات.
عاش يا حج pic.twitter.com/eEtmgzT4fw
— أحمد العربي (@AShehade) January 1, 2021
وكتب الحقوقي ورئيس المرصد الأورمتوسطي رامي عبده: "عجوز يقاوم عجز أمّة"، فيما عقّب المحلل والكاتب صالح النعامي: "إنه الفلسطيني عندما يفرض روايته".
عجوز يقاوم عجز أمة!
من فلسطين المحتلة هذا اليوم pic.twitter.com/btivIv1jNw
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 1, 2021
"لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك"، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"
الفلسطيني عندما يفرض روايته pic.twitter.com/Rf6BekBQtk
— د.صالح النعامي (@salehelnaami) January 2, 2021
وغرّد حساب (أبو هواش) عبر تويتر: "هذه لوحة فنية من مواجهات رام الله، ثبات الأقدام، ضيق الثوب، غطاء الرأس، واللحية البيضاء، وامتداد المقلاع إلى آخره".
مهما فعلنا
مهما قلنا
أفعالنا وأقوالنا لا تصل لحجم ذرة من سنام رباط أهل #فلسطين pic.twitter.com/6umpxgVb0g
— عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) January 2, 2021
هذه لوحة فنية من مواجهات اليوم في رام الله، ثبات الأقدام، ضيق الثوب، غطاء الرأس، واللحية البيضاء، وامتداد المقلاع الى آخره pic.twitter.com/2emEjgE432
— Abuhawash (@Abuhawash10) January 1, 2021
سدد الله رميّك وثبّت خطاك ♥️🇵🇸 pic.twitter.com/of3l71Mnq9
— Rashed (@mubaidin_rashed) January 1, 2021
هكذا بدأ الفلسطيني عامه الجديد
رسالة للأنذال الذين يقولون بأن الفلسطيني باع ارضه.#مش_هيك pic.twitter.com/U5sw64dw3l
— مش هيك (@meshhek) January 2, 2021