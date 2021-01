صحيفة أمريكية: ترمب يحلم بجائزة نوبل للسلام .. لكنه لن يفوز بها

ذكر مقال بصحيفة صالون الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يحلم بالحصول على جائزة نوبل للسلام، عقب نجاحه في إبرام اتفاقات للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية لكنه لن ينالها.

ويأتي المقال بعد قيام قام ترمب، بنشر مقطع فيديو ترويجي لدوره في عملية التطبيع الأماراتي مع إسرائيل، مع وضع جائزة نوبل ضمن الفيديو.

وقال ميغان إليس؛ في مقاله عبر موقع صحيفة (saloon):" في الأيام الأخيرة من رئاسته، لجأ ترمب إلى العروض المسرحية اليائسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على مستوى معين من الأهمية"، واصفا ما قام به ترمب في 28 ديسمبر/كانون الأول بنشر الفيديو قائلا "مقطع فيديو غريب على غرار الحملة الانتخابية للانتخابات التي خسرها قبل شهرين ".

A video President Trump tweeted today features the Nobel Peace Prize superimposed over photographs of him with the prime minister of Israel, and the foreign ministers of Bahrain and the United Arab Emirates.

A REMINDER: The president has not been awarded the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/nJHZbgy5I9

— David Gura (@davidgura) December 28, 2020