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رحيل الكاتب المصري وحيد حامد عن عمر يناهز 77 عاما

الكاتب الراحل وحيد حامد
الكاتب الراحل وحيد حامد
2/1/2021

توفي فجر اليوم السبت ، الكاتب والسيناريست المصري ، وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.
وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.
ونقلت مواقع مصرية، أن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

كان أخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث ظهر في حفل الافتتاح بعد حصوله على جائزة الهرم الذهبي التقديرية .


عرف وحيد حامد بتقدم الأعمال الاجتماعية ذات الأبعاد السياسية ، كما كشف الغطاء عن العديد من القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري.


حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963، لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة.


كما كتب العديد من المسلسلات الدرامية ومنها البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، و كذلك مسلسل الجماعة.

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين ووصفه البعض بفارس الدراما المصرية، بينما دشن جمهوره وسم #وداعا وحيد حامد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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